Por Andalucía acusa a Junta de poner "recursos públicos al servicio de bancos y fondos buitre" ante inmuebles ocupados

Archivo - El portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Rafael Sanchez Rufo - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha criticado este viernes la medida de la Junta sobre proporcionar asistencia letrada a propietarios ante las ocupaciones ilegales y ha denunciado que se ponen "recursos públicos al servicio de bancos y fondos buitre".

En un comunicado, Sánchez Rufo se ha referido al anuncio del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), sobre que se "impulsará un convenio con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados para prestar asistencia letrada especializada a los andaluces afectados por una ocupación ilegal de su vivienda".

Ha pedido al Gobierno de PP-A y Vox que explique "por qué le tienen tanta manía a la gente más pobre de esta tierra", y ha contrapuesto el anuncio de Gavira "con la realidad de la vivienda en Andalucía", ya que, en 2024 "se produjeron alrededor de 2.200 ocupaciones de inmuebles en Andalucía, mientras que más de 4.400 familias fueron desahuciadas durante ese mismo año".

Además, ha destacado que el 80% de los inmuebles ocupados "pertenecían a entidades financieras o a grandes tenedores con más de 50 viviendas en propiedad".

A su juicio, "la pregunta es muy sencilla: ¿Va a poner el Gobierno de Andalucía los recursos públicos únicamente al servicio de las entidades financieras y de los fondos buitre mientras se olvida de las familias trabajadoras?".

Para el diputado de Por Andalucía, la política anunciada por Gavira demuestra cuáles son las prioridades del nuevo Gobierno andaluz: "¿Por qué le tienen tanta manía a la gente más pobre de esta tierra y por qué ponen los recursos públicos al servicio de quienes no los necesitan y les niegan el pan y la sal a las familias trabajadoras de Andalucía?".

Rufo ha reclamado al Ejecutivo andaluz que aborde el problema de la vivienda desde una perspectiva integral y que dedique recursos públicos también a "proteger a las familias que se enfrentan a un desahucio y a quienes sufren las consecuencias de la escalada del precio de la vivienda".

Por último, ha exigido a PP-A y Vox que "dejen de comportarse como una sucursal institucional de Desokupa y de Dani Esteve en Andalucía", trasladando a las administraciones públicas un discurso que, a su juicio, "protege los intereses de quienes más tienen, mientras señala y abandona a quienes peor lo están pasando".