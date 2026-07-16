Por Andalucía acusa a la Junta de "privatizar" la predicción meteorológica en la Alhambra con un contrato "exprés"

El diputado andaluz de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, y la coordinadora de IU en Granada, Mari Carmen Pérez. - IU

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha registrado en la Mesa del Parlamento de Andalucía una pregunta dirigida al Consejo de Gobierno para exigir explicaciones sobre la licitación del Patronato de la Alhambra y Generalife de un contrato menor de asistencia técnica para la predicción meteorológica" por 17.842 euros.

La formación de izquierdas considera que es "una privatización encubierta" y una "huida hacia adelante" del Gobierno andaluz para "tapar su trágica falta de prudencia en la gestión de emergencias".

La iniciativa, impulsada por el diputado andaluz Rafael Sánchez Rufo, cuestiona que la Junta decida externalizar este servicio en lugar de basarse en los cauces oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), organismo público competente para la elaboración de predicciones y alertas.

Por Andalucía incide en que "el propio pliego del contrato reconoce que el nuevo modelo predictivo utilizará como base la información y los avisos emitidos por la Aemet", lo que evidencia, a su juicio, "la redundancia y la falta de justificación técnica de esta privatización".

IU y Por Andalucía sitúan este paso en el "fatal accidente ocurrido en octubre de 2023 durante el paso de la borrasca Bernard", después de que haya trascendido que el Patronato de la Alhambra ha tenido que indemnizar con dos millones de euros procedentes de las arcas públicas a una joven que quedó parapléjica tras la caída de una rama.

La formación señala que aquel 22 de octubre la Aemet ya había emitido desde el día anterior un aviso de nivel amarillo contemplando rachas de hasta 80 kilómetros por hora, elevándolo a nivel naranja a partir de las siete de la tarde.

"El aviso advertía explícitamente de la posibilidad de daños en zonas expuestas, como es la colina de la Alhambra. Lo que faltó aquel día en la Alhambra no fue predicción meteorológica por criterio técnico, lo que faltó fue prudencia por criterio político", ha declarado el diputado Rafael Sánchez Rufo.

"Ahora, en lugar de asumir responsabilidades y aplicar rigurosamente los avisos de la Aemet que ya existen, la Junta se inventa un contrato menor de casi 18.000 euros, tramitado de forma exprés en apenas dos semanas, que huele a un 'caramelito' para alguna consultora amiga. Es un despilfarro inútil, un insulto al sentido común y una falta de respeto a los profesionales del servicio público de meteorología", ha clamado.

Desde Por Andalucía advierten de que la elaboración de un producto tan específico para un "microentorno tan concreto como la Alhambra carece de sentido operativo" y que de querer desarrollar un modelo de "semejante complejidad científica con rigor, el coste real superaría con creces los 14.745,84 euros presupuestados en este contrato menor, cuyo valor ha sido ajustado estratégicamente justo por debajo del límite legal de los 15.000 euros para evitar un concurso público abierto y garantizar una adjudicación directa", agrega.

A través de la pregunta con ruego de contestación escrita registrada en el Parlamento, Por Andalucía exige al Consejo de Gobierno que aclare si previamente se valoraron alternativas de colaboración directa con la Aemet, y por qué el Patronato ha considerado necesario contratar a una empresa externa en lugar de reforzar la estricta aplicación de las alertas oficiales.