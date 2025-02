Por Andalucía y Adelante defienden un 28F "de reivindicación" en la calle ausentándose del acto de entrega de medallas

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han ratificado este miércoles su ausencia del acto institucional de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y Medallas de Andalucía del próximo viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, por cuanto cambian ese evento por la manifestación que se celebra en la misma jornada en las calles de Sevilla organizada por partidos de izquierda, sindicatos y diversas asociaciones.

En rueda de prensa en el Parlamento sus portavoces, Inma Nieto y José Ignacio García, han coincidido en describir el Día de Andalucía como "un día de reinvidicación, un día de lucha".

Nieto, portavoz parlamentaria de la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Movimiento Sumar, ha expresado su felicitación a las personas reconocidas como Hijos Predilectos y medallas, para seguidamente motivar su ausencia del acto que acoge el Teatro de la Maestranza de Sevilla con la idea de que la movilización callejera supone "recordar en parte la movilización popular que alumbró que finalmente tuviéramos un Estatuto de Autonomía votado democráticamente", por lo que ha defendido que la jornada "no se entendería sin esas movilizaciones formidables".

La también representante de Izquierda Unida Andalucía ha sostenido que "quedan muchísimos asuntos pendientes en Andalucía, muchas competencias de nuestro Estatuto por desarrollar", por lo cual ese déficit hace que el Día de Andalucía sea "una fecha eminentemente reivindicativa".

José Ignacio García ha sostenido en nombre de Adelante Andalucía que "nos parece que el 28F no puede ser un día vacío de contenido", y por ello que "las razones para luchar están en blanco y negro, que son cosas del pasado", y ha abogado entonces por hacer de este día de conmemoración del referéndum de acceso a la autonomía en 1980 a que "es un día para decir que en Andalucía la gente no puede pagarse una vivienda, que no tenemos trenes, que nos recortan más en sanidad".

"La autonomía no va de sentimientos, la autonomía va de cosas que te faciliten la vida y te hagan vivir mejor", ha proseguido argumentando el portavoz de Adelante Andalucía, mientras que ha considerado sobre los galardonados el 28F que haya más mujeres premiadas que en ediciones anteriores "no es un valor" porque "debería ser lo normal", mientras que ha recordado que "en todo el Gobierno del Partido Popular solo han sido dos hijas predilectas y doce hombres".

Ha asegurado en este sentido que "personalmente, me quedo con que es muy positivo que se le dé la medalla a Manu Sánchez, una persona que admiro, y me gusta que se le reconozca".