Andalucía Aerospace, parte de un proyecto europeo con más de 1,9 millones para impulsar innovación con drones en pymes

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Aerospace, clúster aeroespacial y de defensa andaluz, participa en el proyecto European Cluster for Drone Innovation (ECDI), iniciativa que tiene como objetivo empoderar a las pymes europeas para alcanzar nuevas cotas en la innovación con drones impulsando la competitividad y la autonomía tecnológica estratégica. El proyecto ECDI, que se ejecutará durante tres años, cuenta con más de 1,9 millones de euros de fondos dedicados a financiar proyectos innovadores de pymes europeas para tecnologías tanto civiles como de uso dual. Las primeras convocatorias están previstas para el primer trimestre de 2026.

El papel de Andalucía Aerospace será el de liderar el apoyo y soporte a las pymes que operan en el sector civil a adaptar tecnologías y productos duales para entrar al mercado de defensa, ha explicado el clúster en una nota de prensa. Dentro de la industria aeroespacial, uno de los segmentos con mayor proyección de crecimiento es el de los drones. Un motor clave de innovación y desarrollo económico que en Andalucía es área estratégica, siendo uno de los sectores que más crece en facturación (un 59%) según los datos del último informe del sector aeroespacial andaluz.

El proyecto ECDI, cofinanciado por el programa SMP-COSME-2024-CLUSTERS-01 de la Unión Europea, busca estructurar y reforzar el ecosistema europeo de innovación en drones, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimiento y el desarrollo tecnológico entre PYMEs. Para ello, se centra en cuatro áreas de acción claves.

La primera de ellas es la de la innovación y alianza mediante la creación de una red europea (Innovation Drone Alliance, IDA) y una base de datos compartida que fomentará la cooperación, el networking y la visibilidad europea e internacional; seguida del apoyo a las pymes con formación en tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, robótica y ciberseguridad; mercado y visibilidad, impulsando la participación en eventos, ferias internacionales y oportunidades de networking, particularmente en Asia y Europa del Este; y desarrollo de tecnologías de doble uso, ayudando a las pymes a avanzar en la transición ecológica y digital y en la aplicación de tecnologías de uso civil y de defensa.

El consorcio de ECDI está formado por cuatro clústeres europeos: Andalucía Aerospace (España), Silesian Aviation Cluster (Polonia), All Ukrainian Association of Innovative Space Clusters (Ucrania) y Aerospace Valley (Francia), que actúa como coordinador del proyecto. Con el proyecto ECDI, las pymes europeas contarán con acceso a financiación, conocimiento especializado, visibilidad internacional y una sólida red de colaboración, contribuyendo así al fortalecimiento de la competitividad y la autonomía tecnológica del ecosistema europeo de drones. Todo ello está alineado con la Drone Strategy 2.0 de la UE, que apunta a que Europa se sitúe como líder global en innovación de drones con un enfoque en sostenibilidad, digitalización y aplicaciones duales.