Andalucía afea haber conocido "por la prensa" la sospecha de que el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha afeado este miércoles al Ministerio de Agricultura haber conocido "por la prensa" la sospecha, ahora en investigación, de que el virus de la peste porcina africana de Collserola, en Barcelona, escapó de un laboratorio. "No nos gustó tener que enterarnos de la sospecha de que podría haber salido de un laboratorio por la prensa. El trabajo que veníamos haciendo nos tenía que llevar a un escenario de confianza en el que los consejeros tuviéramos la información de primera mano".

Así lo ha manifestado el consejero andaluz en declaraciones a los medios con motivo de un acto sobre economía azul. Fernández-Pacheco ha insistido en que en Andalucía no hay ningún caso positivo y ha señalado que "lo importante es que la situación se controle". "Ojalá se zanje cuanto antes", ha apostillado el titular andaluz de Agricultura, que ha prometido que la comunidad "pondrá todo de su parte para no tener que lamentar males mayores".

En relación con la peste porcina, la Junta de Andalucía ha activado un "refuerzo extraordinario de medidas" para prevenirla y controlarla ) después de los primeros casos confirmados en jabalíes silvestres en Cataluña, para lo cual ha declarado "en toda la comunidad autónoma el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados".

Así lo ha dado a conocer la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en un comunicado sobre una resolución conjunta de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad y la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, mediante la cual se declara en Andalucía dicho "área de emergencia cinegética temporal". Esta resolución, explican desde la Junta, se aprueba "tras analizar la situación epidemiológica derivada de los casos de PPA detectados en Cataluña y del incremento sostenido de las poblaciones de jabalí en diversos territorios del país".

La resolución establece un conjunto de medidas "reforzadas, actualizadas y adaptadas al nuevo contexto epidemiológico", cuyo "objetivo prioritario es disminuir la probabilidad de entrada y difusión del virus de la PPA en Andalucía, así como mitigar otras enfermedades, proteger la ganadería extensiva y reducir los daños agrícolas, ambientales y los riesgos crecientes para la seguridad de las personas".

Entre las actuaciones más relevantes, desde la Junta destacan la habilitación de modalidades de control poblacional del jabalí durante toda la temporada, "con especial énfasis en aguardos y aguardos nocturnos". En este punto, y de manera excepcional, se permitirá el uso de sustancias olorosas atrayentes no contaminantes, así como el aporte puntual y "muy limitado" de alimento vegetal o pienso, situado entre 40 y 75 metros del puesto, "siempre que no constituya suplementación alimentaria ni implique riesgos para el entorno".

Igualmente, se faculta la utilización de visores digitales, nocturnos o térmicos, "exclusivamente para la modalidad de aguardo nocturno, con el fin de mejorar la precisión, la seguridad y la identificación de ejemplares". La resolución también contempla "el uso regulado de capturaderos, tanto en terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos". Su instalación deberá comunicarse previamente al Agente de Medio Ambiente de la zona, acompañada de un plano o coordenadas UTM y de la identificación del personal responsable.

En estos dispositivos, los animales capturados "deberán ser sacrificados conforme a los protocolos establecidos, y cualquier especie no objetivo deberá ser liberada inmediatamente, salvo que requiera atención veterinaria", según se recoge en el Anexo I del documento oficial. La resolución también incorpora disposiciones para los terrenos urbanos y periurbanos, donde no pueden emplearse armas de fuego. En estos casos, se prevé la realización de capturas mediante métodos permitidos y "siempre bajo supervisión de personal autorizado y en coordinación con los ayuntamientos".

Asimismo, se recuerda que los titulares de cotos y los propietarios de terrenos no cinegéticos "deben mantener actualizada la información relativa a los resultados de capturas de la anterior resolución de 31 de mayo de 2024, requisito indispensable para acogerse a las medidas fuera del periodo hábil del jabalí". Desde la Junta señalan que aunque la peste porcina "no afecta a las personas y no representa un riesgo para la salud pública, su impacto económico puede ser enorme", ya que "la aparición de un solo foco obliga al cierre inmediato de exportaciones, a restricciones de movimiento y al sacrificio obligatorio de animales en explotaciones afectadas".

Las consejerías de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Sanidad, Presidencia y Emergencias coordinan desde hace días una "respuesta conjunta" con el objetivo de "proteger el sector porcino andaluz y velar por la biodiversidad y la seguridad en entornos urbanos y naturales". Desde el ámbito agrícola, la Junta "ha intensificado los controles de bioseguridad en todas las explotaciones de porcino, reforzando las inspecciones en granjas, la vigilancia de movimientos considerados de riesgo y la aplicación del Plan de Vigilancia Activa".

Los servicios veterinarios oficiales mantienen "un trabajo continuado para detectar cualquier anomalía", y a ello se suma el refuerzo de los controles sobre los subproductos animales procedentes de caza ('Sandach') y la activación permanente del protocolo de actuación ante la aparición de jabalíes muertos, cuyas muestras son recogidas por personal cualificado "para descartar o confirmar cualquier sospecha". Del mismo modo, la Junta incrementará la presencia y el trabajo de los agentes de Medio Ambiente en el terreno, al tiempo que "potenciará el papel de los guardas rurales" para la "detección temprana y transmisión de información en los espacios donde desarrollan su actividad". La resolución se mantendrá efectiva hasta el 31 de marzo de 2026.