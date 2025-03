Por Andalucía afea a Moreno equiparar menores migrantes con paquetes de Amazon: "Ayuda a Feijóo a hacer oposición"

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Por Andalucía y coordinadora de Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha recriminado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que equiparara con paquetes de Amazon el reparto entre las comunidades de los menores migrantes procedentes de Canarias, que ha establecido el Gobierno en el Real Decreto-Ley 2/2025 tras un pacto con Junts y ha publicado en esta jornada el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ha considerado además que con ese planteamiento Moreno "está pensando en el Partido Popular de Feijóo y ayudándole a hacer una oposición al Gobierno".

Gómez ha calificado en rueda de prensa esa identificación como "un absoluto error", además de "falta de respeto y de empatía hacia menores que vienen solos, tras una travesía muy dura, pasándolo muy mal".

La parlamentaria ha blandido la "falta de humanidad" por parte de Moreno cuando es el presidente de Andalucía, que ha descrito como "una tierra solidaria, de acogida".

Al margen de la perspectiva humanitaria en el enfoque de este asunto, Esperanza Gómez ha esgrimido también la lectura política de la posición de la Junta de Andalucía para considerarlo "seguidismo y juego al Partido Popular de Feijóo".

La coordinadora de Sumar Andalucía ha apelado a la situación geográfica de Andalucía como "frontera sur" de Europa y que por ello "es puerta de entrada de muchos de esos menores", argumentos antes de reivindicar que los criterios de reparto establecidos por el Gobierno en el Real Decreto-ley 2/2025 "beneficia a todas las comunidades autónomas que sufren esa presión migratoria al inicio", como ha planteado en el caso de Andalucía "por la cercanía, en nuestro caso, de África".

Con esta norma el Gobierno modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para establecer ocho parámetros de reparto de esos menores migrantes, entre ellos, que un 50% se haga según la población de las comunidades, que un 13% sea en función de la renta disponible bruta per cápita de los hogares, o un 15% en razón inversa a la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa (EPA) del último cuatrimestre.

También será criterio de reparto "un 6% atendiendo al esfuerzo en atención a personas menores no acompañadas, valorando, en sentido inverso, el esfuerzo de la comunidad o ciudad autónoma en la atención a niñas, niños y adolescentes acogidos con base en los siguientes parámetros: promedio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados atendidos en los últimos seis meses; ratio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad o ciudad autónoma".