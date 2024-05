Por Andalucía afea a Moreno la "falsedad y arrogancia por la que conducen": "Su burbuja de la gestión pinchará"

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "emplear la falsedad y arrogancia como camino por el que conducen a diario". "Ese espectáculo y esa pompa, esa burbuja en la que mantienen su gestión terminará pinchando".

Así lo ha expresado en el pleno celebrado este jueves en la Cámara andaluza. "Si se hablara de las consecuencias que tienen las decisiones que adoptan y a las que no le fuerza nadie más que su dogmatismo y su modelo equivocado, la gente en Andalucía habría comenzado a pinchar esa burbuja, que, de todas maneras, no le va a durar tanto tiempo como cree, porque decir una mentira lleva al final a emprender un camino de decir muchas más, y de ese camino no se vuelve indemne", ha afirmado.

Durante su intervención, Nieto le ha interpelado "qué está aportando el Gobierno andaluz a la dinamización económica y social de la comunidad autónoma". Para ello, ha enumerado una serie de partidas que la Junta no habría gastado, "según consta en el portal de la Consejería de Hacienda", en áreas como la educación, la sanidad o la dependencia.

"Le voy a dar el dato total, de su Gobierno, de lo que le ha sobrado en educación: 647 millones de euros. A un autónomo que está pasando fatiga, le puede decir lo preocupado que está por su situación, pero a le ha sobrado en 2023 unos 330 millones de ayuda a las pymes. Dígale a alguien que está en lista de espera en la provincia de Jaén, esperando una operación, que le han sobrado 188 millones de atención sanitaria", ha señalado.

"Pero como la verdad no la puede contar porque refuta su modelo y le deja por los suelos su gestión, sigue con la mentira y sigue con el dopaje de la espectacularización para que la gente mire para otro lado. Pero eso es una burbuja, presidente. que acabará pinchando", ha asegurado la dirigente de Por Andalucía.

FELICITACIÓN DE MORENO A ANTONIO MAÍLLO

En su intervención, Moreno ha felicitado al nuevo coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, "con el que he tenido el honor y la ocasión de hacer oposición junto a él". "Me parece una persona bastante coherente con sus principios, sus ideas y su modelo de sociedad, que evidentemente no es el mío, pero que lo respeto y seguro que traerá sosiego y serenidad también a la vida pública, que falta nos hace", ha señalado al respecto.

En respuesta a Nieto, Moreno ha recalcado que Andalucía crece en confianza empresarial más que la media de España, de modo que "algo estaremos haciendo bien". En exportaciones, un 9% más, y en captación de inversión extranjera, un 87%, ha syubrayado en ese sentido.

Asimismo, Moreno ha insistido en la idea de que Andalucía sigue liderando el número de autónomos --"superamos a Madrid en número de empresas"-- y seguiremos fortaleciendo la capacidad formativa de nuestros jóvenes "para que tengan capacidad de optar a puestos de trabajo cualificados y, por tanto, mejor remunerados". "Estamos mejorando y, honestamente, creo que es más dinámica y más competitiva que lo era hace cinco años", ha concluido.