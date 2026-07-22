Por Andalucía afea en pleno "drama" por la violencia machista que el pacto PP-Vox no incluya "ni una medida" contra ella

El diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo, en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha criticado este miércoles, en pleno "drama" de casos de violencia de género que se están sucediendo en la comunidad autónoma, que el pacto de gobierno suscrito entre el PP-A y Vox no incluya "ni una puñetera medida encaminada a solucionar" ese tema.

Así lo ha señalado el diputado de Por Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha considerado que la sociedad debería plantearse actualmente "una reflexión colectiva" para preguntarse "qué coño está pasando para que, ante un drama como este" de la violencia de género, "validemos y asumamos con absoluta normalidad que se refrende un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox que, con 150 medidas, no tenga ni una puñetera medida encaminada a solucionar" ese tema y para "apoyar a las mujeres".

En cambio, el pacto incluye medidas en relación a la caza y la tauromaquia, según ha criticado el representante de Por Andalucía, que ha incidido en censurar que no incluye "ni una puñetera medida" encaminada a "amparar a las mujeres que sufren violencia de género".

"Desgraciadamente, este dramático hecho pone en evidencia que en Andalucía estamos ante la institucionalización del 'garrulismo' político", de "hacer del 'garrulismo' político una Biblia que dirija las políticas públicas en Andalucía", ha continuado el diputado de Por Andalucía antes de opinar que "parece" que PP y Vox "quieren quitar a Pedro Sánchez" del Gobierno y "poner a Pedro Picapiedra, y llevarnos a la Edad de Piedra".

Sánchez Rufo ha agregado que "esa es la vía andaluza de Moreno Bonilla, una autopista para que entre la extrema derecha" y que "va directa a la caverna", algo que desde Por Andalucía quieren "denunciar", según ha subrayado.

Al hilo, ha criticado el nombramiento de un viceconsejero de la Junta a propuesta de Vox que en el pasado simpatizó con la Falange, o que, en virtud del citado pacto, el PP-A "regala a la extrema derecha en este país un senador adicional a los que le correspondería" a Vox "por el voto de la ciudadanía" en las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Sánchez Rufo ha cargado además contra los nombres propuestos por Vox para ser designados senadores en representación de la comunidad autónoma, el periodista Álvaro Zancajo, del que ha subrayado que "tiene un puesto en el consejo de administración de la RTVA", y la abogada María Pastor, "para que pase de la Oficina Antiabortismo" creada por el Ayuntamiento de Sevilla para "acosar a las mujeres que abortan, a un puesto en el Senado", ha censurado.

El diputado de Por Andalucía ha criticado que, frente a todo eso, al "moderado" presidente de la Junta, Juanma Moreno, "al que se le han caído todas las caretas, no dice ni mu".

Así, Sánchez Rufo ha concluido incidiendo en "denunciar que este camino directo al centro de la tierra, a la caverna, al 'garrulismo político', va a generar mucho sufrimiento en Andalucía", por lo que, según ha sostenido, las formaciones políticas de la oposición deben estar "muy atentos para defender derechos y libertades en esta tierra", porque Vox "ya se ha comido a Moreno Bonilla", según ha sentenciado antes de apostillar que puede que "al final" los líderes andaluz y nacional de Vox --Manuel Gavira y Santiago Abascal, respectivamente-- y Moreno Bonilla no eran tan diferentes".

Por último, el diputado de Por Andalucía ha señalado que, "mientras esto está pasando en Andalucía, mientras se convierte la política en una suerte de 'monopoly' facha en el que las calles tienen nombres de generales golpistas, los servicios públicos en Andalucía siguen deteriorándose".