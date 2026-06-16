Andalucía afronta el verano con los embalses al 83,93% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse La Viñuela (Málaga). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces afrontan el verano al 83,93% (9.303 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta manera, los embalses andaluces han descendido 83 hm3 en la última semana, bajando su reserva por quinta semana consecutiva tras la tendencia al aumento de suministro en los seis meses anteriores.

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 49%, con 5.432 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.397 hm3 (57,71%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 84,7%, con 6.800 hm3, con 77 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.851 hm3); y mejoran en 2.142 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.658 hm3.

Sin embargo, la Cuenca Mediterránea Andaluza asciende ligeramente sus reservas hasta el 75,8%, con 890 hm3, nueve más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (589 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 666 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 191 hm3, al 83,4% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (189 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con once hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 202 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende esta última semana y se sitúa al 86,1% de su capacidad total, con 1.422 hm3, doce menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 551 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 871, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (803 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 81,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 45.672 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 482 hm3 (el 0,9% de la capacidad total de los embalses).