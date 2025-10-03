Por Andalucía anuncia apoyo a una comisión de investigación en el Parlamento sobre el cribado de cáncer de mama

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha manifestado este viernes que su formación se sumará a una solicitud de creación de comisión de investigación en el Parlamento sobre lo ocurrido con el cribado de cáncer de mama.

En un audio, Nieto se ha pronunciado así después de que el portavoz del grupo mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, haya solicitado este viernes la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre las listas de espera ante situaciones de cáncer de mama y para otros tipos de cáncer, y espera poder registrar la iniciativa formalmente con la firma también de los grupos de PSOE-A y de Por Andalucía.

Nieto ha señalado que desde su grupo van a promover y respaldar "cuantas iniciativas parlamentarias hagan falta" para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé la cara y explique qué ha pasado, por qué ha pasado y a cuántas mujeres les afecta" los retrasos en el seguimiento de un posible cáncer de mama.

"Que no piense ni por un momento que se va a ir de rositas mientras que hay miles de mujeres en Andalucía que, por su negligencia, no saben si tienen cáncer o no lo tienen", ha sentenciado Inma Nieto.