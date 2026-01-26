La Junta destina 884.000 euros a 68 contrataciones indefinidas a cargo de trabajadores autónomos en la provincia de Jaén

Visita a la Alacena de Rosana. - JUNTA

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destina 884.000 euros para la formalización de 68 contrataciones indefinidas en la provincia de Jaén, llevadas a cabo por otras tantas personas trabajadoras autónomas.

Así lo ha señalado la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, durante la visita a dos de los beneficiarios: La alacena de Rosana, en Martos, y el Centro odontológico dr. Juan Carlos Serrano, en Torredelcampo. Unas instalaciones que ha conocido guiada por sus responsables, Rosana López y Juan Carlos Serrano, y acompañada del alcalde marteño, Emilio Torres, y la concejala de Presidencia de Torredelcampo, María Jesús Rodríguez.

Mata ha destacado "la relevante aportación" que suponen estas ayudas de la Consejería de Empleo "para un sector clave en la economía y el empleo provinciales como son las personas trabajadoras autónomas",.

"Permiten la creación de empleo estable y de calidad, a la vez que avanzan en la mejora de la competitividad de las empresas de la provincia", ha afirmado, no sin resaltar "el compromiso del Gobierno andaluz con los autónomos, sumando en parcelas vitales para el sector".

En este caso, reduciendo costes salariales, o en otras convocatorias respaldando el inicio de actividad. De este modo, apoya el emprendimiento, "que sigue siendo el motor de la economía y el que crea y mantiene el empleo, esencial a su vez para fijar a la población en el territorio y evitar la despoblación".

Rosana López es una química que regenta en Martos La alacena de Rosana. Un comercio con un claro sello ecológico y medioambiental, de venta de productos de limpieza 100% ecológicos y a granel elaborados por la propia Rosana López y englobados en la marca Ecco Tucci, que distribuye en 151 tiendas repartidas por el territorio nacional.

También dispone en su negocio de cosmética ecológica, además de legumbres, especias y tisanas (siempre a granel). No utiliza plásticos, en un compromiso total con reducir el impacto de este tipo de envases en el medio ambiente.

El establecimiento "apuesta por el mejor trato y más cercano, que asesora a la carta a cada cliente, no solo para que disfrute el mejor producto, el más saludable, sino también con un trato humano que extiende en su ambiente y con una pizarra, en la que escribe cada día frases motivadoras, por un cuerpo y una mente sanos".

En cuanto al Centro odontológico dr. Juan Carlos Serrano, de Torredelcampo, realiza tratamientos de todas las patologías dentales (odontología general y preventiva, implantes, cirugía oral, ortodoncia, odontopediatría y diagnóstico por imagen y planificación 3D).

Juan Carlos Serrano, cirujano oral e implantólogo, apuesta por la mejor salud dental, y también por su pueblo. Lidera un equipo que parte de la base de que una buena salud dental "cambia vidas", que "trabaja con la última tecnología, apostando día a día por un trato cercano, una atención honesta y siempre especializada, aportando soluciones adaptadas a cada paciente y con un seguimiento minucioso".

32 MUNICIPIOS

Estas ayudas corresponden a la Línea 1 del programa Emplea-T, a la que se han acogido 68 autónomos de 32 municipios de la provincia: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Arjona, Arquillos, Baeza, Bailén, Baños de la Encina, Begíjar, La Carolina, Castillo de Locubín, Cazorla, Frailes, Fuensanta de Martos, Huelma, Ibros, Jaén, Linares, Mancha Real, Marmolejo, Martos, Navas de San Juan, Orcera, Peal de Becerro, Porcuna, Quesada, Santiago-Pontones, Torredelcampo, Torredonjimeno, Úbeda, Vilches y Villacarrillo. Cada uno de los 68 autónomos ha formalizado un contrato indefinido a una persona desempleada.

Esta Línea 1 del programa Emplea-T contempla incentivos a la primera contratación indefinida ordinaria (a jornada completa o parcial) de personas desempleadas por parte de personas trabajadoras autónomas. Esta línea de ayudas puede llegar a los 20.000 euros por contrato.

Los colectivos a los que se han efectuado los contratos son jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años y desempleados de larga duración. Los contratos indefinidos ordinarios a jornada completa tienen un incentivo de 18.000 euros, siendo la ayuda de 9.000 euros por cada contrato parcial. Estas cuantías se incrementan en 2.000 euros cuando la persona contratada de forma indefinida y a jornada completa es mujer (y en 1.000 euros si el contrato es a jornada parcial).

OTRAS LÍNEAS

Esta Línea 1 es una de las siete que conforman el programa de ayudas de la Consejería de Empleo a la contratación Emplea-T, financiado con cargo al Programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para Andalucía 2021-2027.

También se han resuelto ya las líneas 2 (para contrataciones indefinidas a cargo de autónomos y pymes), la 4 (contratación indefinida de personas con discapacidad) y la 7 (destinada a ayuntamientos). Así, las líneas 1, 2, 4 y 7 suman una inversión en la provincia de Jaén de 20.937.500 euros y han hecho posibles 1.311 contratos.

La Consejería de Empleo tiene previsto convocar en este año 2026 las otras modalidades del Emplea-T. Concretamente, saldrá la Línea 3 (incentivos a la conversión de contratos indefinidos a tiempo parcial en contratos a jornada completa por parte de autónomos y pymes), con un presupuesto andaluz de 40 millones de euros.

Además, la Línea 5 --que permitirá a pymes y personas trabajadoras autónomas formalizar contratos indefinidos con personas que hayan realizado prácticas no laborales en el marco del programa EPES--, contará con un importe andaluz de 12,6 millones de euros.

La Línea 6 (incentivos a la contratación indefinida ordinaria de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil por parte de autónomos y pymes), tendrá una inversión en la región de 18 millones de euros. Además, volverán a incluirse las líneas 1 y 2, ante la elevada demanda registrada en esta primera edición.