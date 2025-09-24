Por Andalucía aprecia "lentitud de reflejos" del Ministerio en informar de los fallos con las pulseras de maltratadores

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha diferenciado este miércoles en sus críticas por la actitud del Ministerio de Igualdad sobre los fallos en las pulseras para víctimas de maltratadores entre el conocimiento de sus problemas de funcionamiento y la explicación posterior de qué puso pasar en el momento de los hechos.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, y a preguntas de los periodistas, Nieto ha reconocido la necesidad "en algo tan delicado" de evitar ofrecer información pública antes de "resolverlo y que el presunto agresor lo supiera" por aquello de evitar "incrementar el riesgo de agresión", por lo que ha defendido que "entendemos que no se haya hecho antes", con el hecho de que a posteriori, conocido el caso, "el Ministerio ha estado lento de reflejos cuando se ha sabido" y no haya ofrecido "cumplidas explicaciones".

Ha apuntado también hacia la razón aportada por la titular del Ministerio, Ana Redondo, acerca de que los problemas se detectaron tras un cambio de adjudicatario de ese servicio para lamentarse de "la nula fiscalización de los contratos públicos por incumplimento de la adjudicataria", por lo que ha advertido sobre "una falla tremenda que provoca no pocos problemas" y ha señalado que se trata de "dinero público puesto al servicio de cuestiones que luego no se están cumpliendo plenamente".

La también dirigente de Izquierda Unida Andalucía ha instado al Ministerio a "ofrecer todos los datos sobre la responsabilidad empresa adjudicataria" con objeto de determinar "si hubo negligencia por parte de ella".

Nieto se ha lamentado de que "no entra en cabeza que cualquier Administración no ponga talento en fiscalizar el cumplimiento de servicios que contrata con empresas".