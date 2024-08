Andalucía apremiará al Gobierno por las desaladoras de Almería y Málaga en una reunión prevista en septiembre

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) - El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP), prevé reunirse "en la primera quincena" de este próximo mes de septiembre en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que insistirá en reclamar la ejecución de "actuaciones hidráulicas pendientes" por parte de la administración estatal en la comunidad autónoma, entre las que ha citado expresamente las desaladoras de Almería y de la Axarquía de Málaga.

Así lo ha señalado el titular andaluz de Agua a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que ha tenido "la oportunidad de hablar" con el secretario de Estado de Medio Ambiente "en varias ocasiones a lo largo del verano", y "en principio" se va a reunir con él "a lo largo de la primera quincena de septiembre en Madrid, con el objetivo de repasar todas las actuaciones que tenemos en común, especialmente las que son competencias del Ministerio en nuestra comunidad autónoma, que no son pocas", según ha añadido.

El consejero ha comentado que, "entre todas las actuaciones que tiene que hacer el Ministerio en materia de infraestructuras hidráulicas en Andalucía, sin duda algunas de las más importantes tienen que ver con la obra de las plantas de desalación, la desaladora de Almería y la desaladora de la Axarquía" de Málaga, ha continuado Ramón Fernández-Pacheco, que al respecto ha valorado que "hace poco tuvimos una buena noticia", como fue "el encargo por parte del Ministerio a Acuamed para la redacción de los proyectos y para poder seguir dando pasos con esa actuación".

No obstante, desde la Junta creen que se va "demasiado lentos" y "la situación no puede demorarse más", según ha señalado el consejero, que en ese sentido ha confirmado que por parte del Gobierno andaluz van a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica, como han hecho "en tantas ocasiones, que priorice absolutamente la construcción de estas plantas, porque no podemos depender de la lluvia".

"Sabemos que cada vez llueve menos, la situación es complicada, y hablamos de dos zonas en las que el abastecimiento humano y el proveer de recursos hídricos al sector primario es fundamental", porque "depende de ello el porvenir de muchísimas familias", ha aseverado Ramón Fernández-Pacheco.

El consejero ha concluido señalando que la Junta acudirá a esa reunión "con espíritu constructivo, como siempre, pero con la reivindicación lógica y necesaria que jamás abandona" el Gobierno andaluz, y con la voluntad de pedir al Ejecutivo "que se aceleren los plazos, que se prioricen y que se dote de los recursos financieros necesarios también para que tanto la Axarquía como el Levante almeriense cuente con esas plantas lo antes posible", ha finalizado.