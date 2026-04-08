Andalucía argumenta "vulneración del reglamento" para no asistir a la reunión sobre menores migrantes no acompañados

La consejera portavoz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del 8 de abril de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha argumentado este miércoles que la Consejería de Inclusión Social no ha participado en la conferencia sectorial de Infancia en la que estaba previsto que las comunidades recibiesen "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas" por "vulnerar" la convocatoria el reglamento de funcionamiento.

Así lo ha explicado España en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La consejera portavoz ha remarcado la "solidaridad y esfuerzo incuestionable" de la Junta de Andalucía con los menores migrantes, al tiempo que ha apelado al "diálogo en interés del menor". La conferencia sectorial de Infancia no ha podido celebrarse por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta y Canarias.

En julio del año pasado las comunidades gobernadas por el PP también plantaron a la ministra en la sectorial. Según el orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, al que ha tenido acceso Europa Press, estaba previsto que las comunidades recibiesen "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas".

Este real decreto es una actualización del decreto que ya se aprobó el año pasado, con idéntico procedimiento, y su paso por la Conferencia Sectorial era meramente informativo. El orden también incluía la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024, así como el estado de implantación del modelo Barnahus en España y los próximos pasos a dar.

En declaraciones a medios, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que la mayoría de comunidades había confirmado su asistencia, pero que varias delegaciones se conectaron inicialmente para después abandonar la sesión, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario. En este sentido, ha calificado la situación de "absolutamente lamentable" y ha acusado al PP de "racistas" y de "boicotear" políticas fundamentales para la protección de la infancia.

"Y el Partido Popular ha decidido a última hora provocar que no hubiera quórum liderados por la Comunidad de Madrid, que quiero recordar que no ha dejado de plantear recursos ante la justicia, que ha ido perdiendo sistemáticamente hasta el día de hoy, que han decidido boicotear, han decidido impedir la celebración de esta conferencia sectorial", ha apuntado.

PRÓRROGA DEL DECRETO

De la misma manera, Rego ha sostenido que, pese a la cancelación del encuentro, la prórroga del Real Decreto sobre la capacidad ordinaria del sistema de acogida seguirá adelante, con la actualización de cifras, y será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros. Uno de los ejes del debate era esta prórroga del mecanismo de distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades. En esta línea, Rego ha defendido que la reforma ha sido un "caso exitoso" y ha destacado la tramitación de unos 1.700 expedientes "sin incidencias" y una mejora en el equilibrio de los sistemas de acogida en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.

Sobre el contenido de la actualización del decreto, la ministra ha explicado que mantiene el mismo procedimiento que cuando se aprobó en 2025, basado en indicadores para distribuir las plazas de acogida entre comunidades autónomas. La principal novedad será el ajuste en el número de plazas por territorio, con el objetivo de garantizar el equilibrio del sistema y evitar la saturación en determinadas zonas.

"Estamos ajustando, el procedimiento es exactamente el mismo, utilizamos una serie de indicadores para establecer el número de plazas que tiene que haber por comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que cambia ligeramente son las plazas en cada territorio. Pero, vamos, prácticamente es exactamente lo mismo", ha subrayado.

En cuanto a las declaraciones de este miércoles de la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, Rego ha dicho que "debe dedicarse a su trabajo y no hacer interpretaciones jurídicas de una cosa que no le corresponde, trabajar un poquito más y dejar de hacer de jueza".

Precisamente, sobre la postura de los 'populares', la ministra ha expresado su "profunda indignación" porque la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo "se vaya al bloqueo procedimental simplemente porque son incapaces de decir lo que realmente está sucediendo". "Y es que es un partido que está abrazando las tesis racistas y de posicionamiento en contra de los derechos de la infancia de nuestro país", ha argumentado Rego. Finalmente, la ministra ha recalcado que tras este "bloqueo" las comunidades "se dan por informadas" y ha añadido que el Real Decreto va a seguir su curso durante un año más, que es lo estipulado en la reforma del artículo 35, aprobada el año pasado.