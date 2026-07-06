Por Andalucía asegura que Moreno "ha roto con el legado de Blas Infante": "No hay flores ni acto que lo enmascare"

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, en su intervención en el acto homenaje al nacimiento de Blas Infante en el Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha roto con el legado de Blas Infante" tras su acuerdo de gobierno con Vox al que ha calificado como "pacto de la vergüenza".

"Moreno Bonilla le ha dado las llaves del gobierno de la Junta de Andalucía a los herederos ideológicos de quienes fusilaron a Blas Infante. Eso no hay traje, no hay flores, ni hay actos solemnes que lo enmascare", ha afirmado en un atención a los medios tras el acto de homenaje del nacimiento del 'Padre de la Patria Andaluza' este lunes en el Parlamento.

Asimismo, Rodríguez ha puesto el foco en la derogación de la ley de memoria democrática recogida en el pacto entre ambas formaciones. "Pisamos sobre la tierra que sirve de tumba a 50.000 andaluces que gracias a este pacto indigno no van a poder ser rescatados de esa indignidad que les persiguió en el momento de su propia muerte y van a tener que seguir esperando", ha subrayado.

La parlamentaria de Por Andalucía ha señalado la "ausencia" del portavoz de Vox y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira. "Ese pacto de la vergüenza es un atentado a los ideales de Blas Infante, a la memoria democrática y a la igualdad", ha aseverado.