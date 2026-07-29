La Junta pone en marcha un Plan de Asfaltado con 151 millones para renovar 1.000 kilómetros de carreteras

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un Plan de Asfaltado, que va a suponer la mejora de 1.000 kilómetros de firmes de 137 carreteras de su titularidad. El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha presentado esta mañana este plan de carácter extraordinario que, ha asegurado, es "el mayor esfuerzo inversor de mejora de firmes en la red viaria autonómica de los últimos 20 años", con 151,5 millones de euros, una partida que multiplica por 17 los contratos de asfaltado ordinario.

Muñoz-Atanet ha incidido en que este Plan de Asfaltado de la Junta de Andalucía no es un anuncio, sino "un plan que ya está en marcha, con actuaciones ya en ejecución en las provincias andaluzas", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

"El Plan de Asfaltado permitirá actuar tanto en autovías como en carreteras convencionales, priorizando las intervenciones en función del estado del pavimento", ha remarcado el consejero, que ha señalado que las obras en la red viaria autonómica seguirán hasta el último trimestre del año, con una previsión de mil kilómetros de carreteras.

El consejero ha hecho un repaso histórico de la apuesta planificada en la mejora de la red de carreteras, después de que "en 2019 nos encontráramos que los contratos específicos de renovación de firmes habían desaparecido y las actuaciones se limitaban prácticamente a parcheos".

Frente a ello, se ha realizado una apuesta específica que se ha traducido en una mayor inversión en 2025, donde ya se destinaron 24 millones de euros en mejora del firme y, a continuación, este Plan Extraordinario de Asfaltado.

"Construir nuevas carreteras es importante y lo estamos haciendo, pero también lo es conservar adecuadamente las que ya tenemos. Es un patrimonio de todos los andaluces y una garantía de seguridad, cohesión territorial y oportunidades para el desarrollo económico de Andalucía", ha remarcado el consejero, que ha recordado que más del 97% de los desplazamientos de viajeros y mercancías se realizan por carretera, lo que convierte a la conservación de la red viaria en una prioridad del Gobierno andaluz.

Los contratos, por valor de 151 millones de euros, ya comenzaron a principios de verano e incluirá las ocho provincias andaluzas, con un reparto proporcional de 17,5 millones de euros salvo en Cádiz y Sevilla, que percibirán 22,5 y 24 millones, respectivamente.

Muñoz-Atanet ha señalado que se están desarrollando actuaciones de todo tipo, aunque ha destacado la intervención en la A-92, donde se va a actuar en más de 126 kilómetros de firme en tramos de las provincias de Almería, Granada, Málaga y Sevilla.

De hecho, ha señalado que esta misma semana han comenzado los trabajos, en horario nocturno, en el tramo entre La Puebla de Cazalla y Osuna, en la provincia de Sevilla, y también en la A-92 Norte en Gor, en Granada.

Estos trabajos, ha recordado, se suman a los realizados en los últimos años para la renovación de la A-92 de la mano de los asfaltos sostenibles Masai, que permitieron actuar en 87 kilómetros de esta autovía.

En su intervención, Muñoz-Atanet también ha puesto otros ejemplos de intervención como la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), la autovía Huelva-Punta Umbría; la autovía del Guadalhorce en el acceso a Málaga (A-357) --en ejecución desde la semana pasada en horario nocturno--, la carretera A-331 de Lucena a Iznájar, en Córdoba; o la carretera A-319 en Jaén, que conecta los municipios del entorno del Parque Natural Sierra de Cazorla.

El Plan Extraordinario de Asfaltado se marca como objetivo garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para los usuarios de las carreteras, así como mejorar las características estructurales de los tramos más deteriorados que se han detectado en las ocho provincias andaluzas.

Para ello, se ha analizado previamente el estado de la red viaria, para asegurar una adecuada ejecución de las capas de firme. Las actuaciones previstas abarcan la reparación de blandones y baches; el fresado del pavimento y su reposición; la recuperación de la explanada y de las capas inferiores del firme; el extendido de mezclas bituminosas; el sellado de pavimentos; el repintado de la señalización horizontal; la reposición o elevación de elementos de contención; la reposición de elementos de balizamiento existentes; la reposición de juntas de dilatación en estructuras y la reposición de espiras en estaciones de aforo.

En las últimas semanas, el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta ha intervenido o está interviniendo en carreteras como la A-1178 entre Bacares, Gergal y Olula del Río (Almería), la autovía A-382 en Arcos de la Frontera (Cádiz); la carretera A-385 entre Alhendín y La Malahá (Granada), las carreteras A-461 y A-476, A-479 y A-495 en la provincia de Huelva; la A-316 entre Alcaudete y Jaén, o las citadas actuaciones en la A-92 en Sevilla o la A-357 en Málaga.

Esta intervención se enmarca en la línea estratégica de conservación de firmes, uno de los elementos funcionales más importantes de una carretera.

La situación actual de la red viaria autonómica obligaba a recuperar la capacidad portante de tramos de carreteras que se encuentran en estado deteriorado o muy deteriorado.

Estas actuaciones se suman a otras inversiones impulsadas este año por la Consejería de Fomento para mejorar el estado de la red autonómica, entre ellas los diez millones de euros destinados a puentes y estructuras, 14 millones para señalización y sistemas de contención y 22 millones de euros para un nuevo contrato de control de la vegetación.

Con estas actuaciones, el Gobierno andaluz consolida una tendencia creciente en la inversión destinada a carreteras. Frente a los años 2015 y 2018, donde se destinaron 355 millones de euros, la inversión en la red viaria ascendió a 509 millones entre 2019 y 2022 y alcanzará los 832 millones de euros en el periodo 2023-2026.

El consejero de Fomento y Movilidad ha presentado este Plan Extraordinario de Asfaltado acompañado por el viceconsejero, Eduardo Gutiérrez; y el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano.