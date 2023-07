Por Andalucía atisba un "cambio de ciclo" y "mucho protagonismo" de la "agenda andaluza" con Sumar en el Gobierno

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha considerado este miércoles que las elecciones generales del pasado 23 de julio pueden suponer un "punto de inflexión" que inicie un "cambio de ciclo" político en esta comunidad autónoma, así como ha defendido que la "agenda andaluza" tendrá "mucho protagonismo" en una "reedición de un gobierno de coalición" que ha dado por hecho que se sellará en el Ejecutivo central entre el PSOE y Sumar.

Así lo ha venido a trasladar Inmaculada Nieto en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha defendido que, "después del proceso de conformación de las mayorías necesarias para la investidura" del próximo presidente del Gobierno, toca "la formación de una reedición de un gobierno de coalición en el que, por supuesto, Sumar va a dar mucha importancia y mucho protagonismo a la agenda andaluza".

Al respecto, ha defendido que, "en los próximos años, el liderazgo de Andalucía debe desplegarse en dos sentidos, tanto en el impulso de políticas muy importantes para el conjunto del país, como en hacer valer en la distribución de fondos y en las prioridades inversoras lo que pesa Andalucía y lo que Andalucía puede aportar a nuestro país de cara al futuro".

"En ese sentido también, y después de las delirantes declaraciones que hemos visto en los últimos días, podemos empezar a vislumbrar un horizonte en el que el 23J marca un punto de inflexión que es un cambio de ciclo", y que "también es el principio de un cambio de ciclo en Andalucía", según ha continuado antes de agregar que desde la coalición de formaciones como IU, Podemos y Más País "nos vamos a afanar en que esa realidad sea robusta y contundente a lo largo del trabajo que hagamos en estos años".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el resultado electoral de Adelante Andalucía, el partido liderado por Teresa Rodríguez que no ha obtenido representación en el Congreso tras concurrir al 23J con una única lista por la provincia de Cádiz, Inmaculada Nieto ha señalado que, "al inicio del ciclo electoral, Adelante Andalucía comunicó su decisión y su estrategia", que "no era confluyente", y, una vez que "ha culminado el ciclo", no hay "nada más que valorar", más allá de que, "probablemente", en el seno de Adelante "abran un periodo de reflexión", ha añadido.

Inmaculada Nieto ha insistido en defender que "lo que es evidente y generalizado en el entorno progresista es un alivio y una alegría por el resultado que se ha conseguido" el 23J, y se ha declarado "convencida" de que "toda la gente que ha trabajado por ello se siente concernida para materializarlo en un gobierno de coalición que siga dando frutos beneficiosos".

"Creo que eso será lo que lo que prevalezca", ha añadido antes de agregar que, en su entorno político, "no noto otra cosa que ganas de tirar para adelante y para seguir haciendo cosas que vengan bien a Andalucía".

SOBRE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL NOMBRE DEL GRUPO POR ANDALUCÍA

Por otro lado, a Inmaculada Nieto le han preguntado si cabría la posibilidad de que Por Andalucía cambiara el nombre de su grupo parlamentario para incorporar la marca Sumar, ya que ésta aglutina prácticamente a las mismas formaciones que concurrieron bajo dicha coalición en las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022.

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía ha respondido que comprendía la pregunta, porque "es verdad que mucho apego a la nomenclatura no le tenemos en los últimos años", ha añadido en tono jocoso, si bien ha apostillado que "no hemos llegado a esa pantalla".

Ha comentado además que "el adelanto electoral hizo que muchas etapas que hubieran sido lógicas en la conformación de Sumar hubiera que posponerlas, porque la inmediatez de las elecciones se imponía, y no hemos llegado ahí aún".

A la pregunta de si a ella personalmente le gustaría ese cambio de nombre, ha respondido que "no va a ser por una cuestión semántica a estas alturas que las cosas cambien sus prioridades", y que ella cree que "hay mucho que hacer hacia afuera, y lo demás no deja de ser una mera anécdota comparada con eso, con haber conformado un espacio de trabajo que va a tener opciones de seguir haciendo cosas importantes desde el Gobierno de España". "Todo lo demás creo que queda un poquito orillado", ha puntualizado para finalizar.