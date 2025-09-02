Por Andalucía avisa a Moreno que no le va a salir "gratis" su "agresión constante" a la sanidad pública

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, atiende a los medios al asistir en Sevilla al acto de entrega de firmas en apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular en defensa de la sanidad pública. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido este martes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "se está equivocando muchísimo" si cree "que le va a salir gratis la agresión constante" que, en su opinión, está infligiendo "a la atención sanitaria, al respeto que le debe al personal sanitario y a las consecuencias que eso tiene en la salud de la población".

Así lo ha manifestado la también parlamentaria de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios al asistir en Sevilla al acto convocado por los sindicatos Satse, CSIF, CCOO, UGT y la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía para presentar más de 50.000 firmas en apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "en defensa de la sanidad pública" por la que Inma Nieto ha querido felicitar a sus promotores.

La portavoz de Por Andalucía ha valorado que dicha ILP "va a permitir que se produzca en el seno del Parlamento un debate monográfico sobre la situación de la atención sanitaria y del sistema sanitario público que el Gobierno de Moreno lleva bloqueando, vetando" desde hace "dos años, y que no hemos podido desde la oposición intentar que cuajara y que se planteara con un listado de iniciativas y de propuestas para mejorar la situación que tenemos", ha añadido.

Inma Nieto ha denunciado que "el desahogo, la soberbia con la que se está conduciendo" el PP-A en el Gobierno de la Junta "no tiene nombre", así como ha advertido de que "detrás de la 'sonrisita', del aire supuestamente moderado" del presidente de la Junta, "se esconde una política de una agresividad tal que está provocando que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se encuentre a día de hoy en la peor situación en la que se ha visto en décadas".

Así, Inma Nieto ha subrayado que el personal sanitario sufre "las peores condiciones laborales y retributivas", está "agotado, exhausto", con aspirantes "en las bolsas sin poder acceder al SAS, y con más dinero que nunca puesto en manos de las clínicas privadas que se están haciendo de oro con la estrategia del PP", que pasa por "deteriorar la sanidad pública para que la única salida que tenga la gente para encontrar una atención sanitaria en un tiempo razonable sea pagar de su bolsillo el aseguramiento privado", ha añadido.

La parlamentaria de Por Andalucía ha aludido en ese punto al "nuevo concierto" de la Junta que va a propiciar que "más de 500 millones de euros" se vayan "a la (sanidad) privada", de forma que serán "ya más de 2.000 millones de euros" los que desde la administración autonómica se han desviado a la sanidad privada y que "no están en reforzar las categorías, en reclasificar las técnicas de cuidados y diarios de enfermería, en contratar a más matronas, en mejorar la situación de la enfermería y de los médicos en la atención primaria y hospitalaria", ni "en cumplir con lo que se firmó con los sindicatos" que este martes han reclamado una "rectificación urgente" al Ejecutivo andaluz, según ha abundado Inma Nieto antes de concluir proclamando que "con la soberbia no se puede continuar gobernando".