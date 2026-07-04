Andalucía en aviso naranja y amarillo este domingo por temperaturas de hasta 42 grados, salvo en Almería y Málaga

Archivo - Una mujer se abanica en la terraza de un bar. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda ola de calor del verano volverá a dejar este domingo, 5 de julio, temperaturas extremas en gran parte de Andalucía, con la única excepción de Almería y Málaga, lo que motivará la activación de avisos naranjas en zonas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se alcanzarán los 42 grados, y amarillos por altas temperaturas en Cádiz y Granada. Además, el litoral gaditano estará también bajo aviso amarillo por viento y fuerte oleaje.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches y la Campiña, así como las onubenses de Aracena, Andévalo y Condado y litoral; la jiennense del Valle del Guadalquivir y la campiña sevillana permanecerán este domingo bajo aviso naranja por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas. En estas zonas, los termómetros podrían alcanzar los 42 grados de máxima.

Por su parte, el aviso amarillo por calor estará activo en la campiña gaditana y el litoral; en las comarcas cordobesas de la Subbética; en la jiennense de Cazorla y Segura; en la Cuenca del Genil (Granada) y en la Sierra Norte de Sevilla. En todas estas áreas se prevén temperaturas máximas de entre 38 y 39 grados, salvo en el litoral gaditano, donde la máxima prevista será de 36 grados.

El viento también será protagonista durante la jornada, con la activación del aviso amarillo en la provincia de Cádiz. En concreto, la campiña estará bajo alerta por rachas de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora hasta las 18,00 horas de este domingo.

Asimismo, el Estrecho permanecerá en aviso amarillo hasta las 14,00 horas por fenómenos costeros asociados al viento de levante, con rachas de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.