Andalucía y Cantabria compartirán "buenas prácticas" en educación, emergencias o vivienda

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

SANTANDER (CANTABRIA), 2 (EUROPA PRESS)

Las comunidades de Andalucía y Cantabria, ambas gobernadas por el PP, compartirán iniciativas y "buenas prácticas" para mejorar la educación pública, la gestión de las emergencias y también en ámbitos como fiscalidad, vivienda o gestión de espacios naturales y reclamarán un nuevo modelo de financiación autonómica pactado de forma multilateral que aporte más recursos a las comunidades.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, han suscrito este martes en la sede del Gobierno de Cantabria un protocolo de colaboración de "amplio alcance" que abarca multitud de ámbitos.

Además, se recoge que ambos territorios --que aunque separados por mil kilómetros son "complementarios" y comparten vínculos y algunos objetivos-- defenderán de forma conjunta "un nuevo modelo de financiación autonómica pactado de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporte más recursos a las comunidades autónomas" y "respete los principios de igualdad y solidaridad y que se aborde de forma global sin propuestas parciales ni negociaciones previas bilaterales para satisfacer el cupo separatista".

Además, por este protocolo, reclamarán una política de cohesión "descentralizada que dé respuesta a las prioridades de las regiones y de los ciudadanos para fomentar la conectividad de sus infraestructuras; la competitividad de la economía; promover la construcción de viviendas asequibles, proteger adecuadamente los recursos naturales y promover la transición energética".

