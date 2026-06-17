Andalucía carga contra la "huelga de brazos caídos" del Gobierno ante el paro médico, con un impacto "demoledor"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, ha cargado este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la "huelga de brazos caídos" ante el paro médico que cumple estos días la quinta semana de huelga en lo que va de año, con un impacto que ha calificado de "demoledor, brutal" para el sistema sanitario público andaluz --1,3 millones de actos y citas suspendidos y un coste ecómico de 173 millones--.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carolina España ha enfatizado que "los andaluces deben saber que la culpa" de la huelga médica es del Gobierno de Sánchez, cuya ministra de Sanidad, Mónica García, "está literalmente en una huelga de brazos caídos, porque no hace absolutamente nada por parar esta huelga".

"Hay que dar la cara ante los ciudadanos, que se están encontrando con que no pueden acudir a sus médicos, con que no pueden operarse y con que no pueden acudir al especialista, ha subrayado la consejera portavoz en funciones. En esta línea, ha exigido al Gobierno central a que "prescinda y releve" a García "si no sabe o no puede o no quiere arreglar este problema".

Las provincias de Almería y Huelva mantienen su respaldo a la huelga médica por encima del 25% --25,86% en Almería y del 25,71% en Huelva-- frente a la media del 17% de Andalucía. En el resto de provincias, en Cádiz, el seguimiento ha sido del 15,88%; en Córdob, 10,20%; en Granada, 15,71%; en Jaén, 10,63%; en Málaga, 18,13% y en Sevilla, 18,55%. Son los datos ofrecidos por fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a Europa Press.

Alrededor de 30.000 facultativos, a lo que se suman residentes (MIR) y facultativos no médicos, están llamados desde este pasado lunes a secundar la última semana de huelga convocada hasta la fecha por los sindicatos médicos para reclamar un Estatuto Marco propio al Ministerio de Sanidad que recoja sus reivindicaciones y peculiaridades. El impacto económico de las anteriores convocatorias es superior a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.

Para los días de huelga, el SAS ha fijado los servicios mínimos a aplicar. En el caso de Atención Primaria, los centros en los que haya un SUAP (servicio de urgencias) y el horario coincida con el del SUPA "no tendrán servicios mínimos asignados, dado que la actividad de urgencias será cubierta en el SUAP, como se hace los sábados, domingos y festivos". En los centros donde no se ubique un SUAP o éste tenga un horario de apertura diferente al consultorio "se designará como servicio mínimo un médico para la atención exclusiva a la urgencia durante el horario de apertura habitual del centro de Atención Primaria".

Los centros que sean consultorios auxiliares "no tendrán servicios mínimos asignados". En atención hospitalaria, "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". "En urgencias, cuidados críticos y partos, se garantizará la actividad asistencial propia de un domingo o festivo". Los servicios "garantizarán el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades urgentes que se realicen en un domingo o festivo".

Además, deben realizar punciones ováricas para la obtención de ovocitos, hemodinámicas, diálisis, radioterapias, quimioterapias, cirugía oncológica y, "en general, actividades asistenciales y de soporte que garanticen la continuidad asistencial en este tipo de pacientes". En caso de hospitalizaciones, "debe garantizarse el tratamiento a pacientes que por su morbilidad requieran una asistencia inmediata, no superando el 50% de efectivos de un día laborable en jornada de 8,00 a 15,00 horas".

"Debe respetarse --recogía la orden publicada por la Junta-- la programación funcional habitual de los quirófanos", a fin de "evitar la reprogramación de actividad impidiendo los efectos de la huelga". En los servicios de urgencias hospitalarias, los pacientes serán atendidos por la plantilla habitual de médicos de las unidades de urgencias hospitalarias de un fin de semana o festivo. Adicionalmente, "se podrá incrementar la dotación con un máximo de hasta el 50% de médicos que habitualmente haya un fin de semana o festivo". En servicios de urgencias hospitalarias que haya menos de tres MIR en la guardia, "no se establece ningún tipo de refuerzo".