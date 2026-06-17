Montero afea a Moreno que la sanidad pública estará "bajo mínimos" este verano "para mayor beneficio de la privada"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que la sanidad pública andaluza estará "bajo mínimos durante todo el verano, para mayor beneficio de la privada", y ello mientras el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "juega al teatrillo con Vox" de cara a buscar un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la líder del PSOE-A ha aludido así al plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ha criticado que, en Andalucía, "en junio, julio, agosto y septiembre (...) está prohibido enfermar durante 17 horas al día".

Así, María Jesús Montero ha llamado la atención acerca de que este verano "el 75% de los centros de salud cierran sus puertas a las tres de la tarde", y ha concluido su comentario criticando que "la sanidad pública" andaluza estará "bajo mínimos durante todo el verano, para mayor beneficio de la privada".