Montero afea a Moreno que la sanidad pública estará "bajo mínimos" este verano "para mayor beneficio de la privada"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo).
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 17:05
Seguir en

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que la sanidad pública andaluza estará "bajo mínimos durante todo el verano, para mayor beneficio de la privada", y ello mientras el presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "juega al teatrillo con Vox" de cara a buscar un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la líder del PSOE-A ha aludido así al plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ha criticado que, en Andalucía, "en junio, julio, agosto y septiembre (...) está prohibido enfermar durante 17 horas al día".

Así, María Jesús Montero ha llamado la atención acerca de que este verano "el 75% de los centros de salud cierran sus puertas a las tres de la tarde", y ha concluido su comentario criticando que "la sanidad pública" andaluza estará "bajo mínimos durante todo el verano, para mayor beneficio de la privada".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Cabecera Andalucía