Andalucía, con casi 27.500, comunidad con más casos activos de violencia de género detectados por Interior

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentan el nuevo modelo de respuesta policial a la violencia de género. LUGAR: Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a 15 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior tiene detectados 102.937 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, de los que 28 están en riesgo extremo, 1.168 en alto, 14.736 en medio y 87.005 en bajo. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que concentra el mayor número de estos casos, con 27.446.

Así se desprende del último boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press, que precisa, en cuanto a las edades de las víctimas de los casos activos, que 1.312 corresponden a mujeres menores de 18 años; 25.291 a mujeres de 18 a 30; 47.680, a la franja de 31 a 45 años; 26.176, a mujeres de 46 a 64; y 2.478, a mujeres de 65 o más años.

Por comunidades, y por detrás de Andalucía, figuran en número de casos activos de violencia de género la Comunidad Valenciana, con 16.761; la Comunidad de Madrid, con 12.519; Canarias, con 6.444; Galicia, con 6.044; Murcia, con 5.757; Castilla-La Mancha, con 5.578; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 4.144; Extremadura, con 2.880; Aragón, con 2.415; Asturias, con 2.219; Navarra, con 2.167; Cantabria, con 1.591; La Rioja, 897; Ceuta, 319; y Melilla, con 247.

Por otro lado, un total de 1.543 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del mismo boletín estadístico del Sistema VioGén publicado por el Ministerio del Interior.

En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que, a 31 de mayo de este año, hay 53.221 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.543 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay cuatro casos de este tipo en riesgo extremo, 141 en alto y 1.398 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia estos menores".

Igualmente, la estadística refleja 12.711 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 28 de ellos en riesgo extremo, 1.109 en alto y 11.574 en medio. En estos "se detecta una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".