Andalucía celebra el Día de la Policía con un "emotivo" acto que "reconoce sus logros y la entrega de sus profesionales"

La Policía Nacional ha celebrado este miércoles la festividad del 'Día de la Policía' en Sevilla y por este motivo se ha llevado a cabo un emotivo acto institucional en la Plaza Virgen de los Reyes.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha aprovechado su intervención en el acto conmemorativo del Día de la Policía Nacional en Sevilla para renovar el compromiso del Gobierno con esta institución y con ello "reconocer los avances logrados, destacar los buenos resultados del trabajo realizado y, sobre todo, agradecer vuestra entrega diaria por patrullar nuestras calles, por atender a quien lo necesita en una comisaría, por vigilar nuestras fronteras, por investigar con rigor, por proteger a los más vulnerables...".

Así, Fernández y el jefe superior de Policía han pasado revista a la formación y al finalizar han saludado a la línea de Presidencia compuesta además, por el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; al presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández; al subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el presidente de la Audiencia Provincial; el general de División Jefe de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio; el general de la Guardia Civil; y el jefe Provincial de Sevilla.

Durante el evento se han impuesto, en primer lugar, dos Cruces con distintivo rojo, otorgadas a agentes pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) por un incidente con enfrentamiento armado, en el que fueron recibidos con disparos de arma de fuego a manos de los delincuentes.

De este modo, Fernández ha defendido que "reforzar a la Policía Nacional en Andalucía no es un gasto, sino una inversión en progreso, en bienestar y en futuro", afirmación que ha refrendado con datos. "Según los informes más recientes del Ministerio del Interior, la criminalidad convencional se redujo en Andalucía un 1,7% en este primer semestre del año, lo que supone 2.746 delitos menos que en el mismo periodo de 2024", ha destacado el delegado, que se ha referido concretamente a las cuatro provincias del ámbito de actuación de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, "donde se han desarrollado en lo que va de año un total de 1.435 operaciones".

Entre éstas, ha nombrado la Operación 'Pongo', que permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas, así como la operación 'Colinas', en coordinación con Policía Local y Guardia Civil, que se saldó con cuatro detenidos y la incautación de casi tres toneladas de cocaína. "Solo son un ejemplo de las 218 actuaciones que habéis llevado a cabo contra el narcotráfico y las 32 contra el crimen organizado", ha añadido.

Fernández ha reconocido que "para cumplir con esta tarea tan compleja y exigente, los agentes necesitan respaldo institucional y recursos", motivo por el que ha asegurado que "el Gobierno ha avanzado en estos años en el proceso de equiparación retributiva y puesto en marcha mejoras vinculadas a la promoción interna, la conciliación y la salud laboral para impulsar este servicio público de la seguridad y afianzar su compromiso con la mejora de la Policía Nacional".

Uno de los hechos "más visibles", ha apuntado, es el incremento de plazas. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tienen las plantillas más numerosas de la última década", ha incidido, con datos sobre la demarcación de Andalucía Occidental, "que cuenta con 7.102 agentes, 757 policías más que en 2017, con una tasa de ocupación de plantillas por encima del 91%". Este aumento, ha continuado, "ha sido posible gracias a ofertas de empleo público históricas y consecutivas, la última con 2.914 nuevas plazas para la Policía Nacional".

Sin lugar a dudas, ha afirmado que "detrás del uniforme azul que vestís con orgullo, de cada dispositivo y de cada investigación hay hombres y mujeres con nombres y apellidos, policías que arriesgan su vida en situaciones de peligro, que renuncian a fines de semana o a fiestas familiares, que soportan turnos exigentes y que, pese a todo, lo hacen con orgullo y vocación".

Por ello, ha querido cerrar su intervención reconociendo ese "trabajo ejemplar y abnegado, al que imprimís todos los días valores de servicio público".

También ha tenido palabras para las familias, "que sostienen esa vocación, comprenden la ausencia en momentos importantes y conviven con la incertidumbre"; a los policías nacionales fallecidos en acto de servicio, "nuestro recuerdo más sentido y eterno agradecimiento"; a quienes culminan su carrera profesional, "gracias por tantos años de esfuerzo y entrega al bien común", y a quienes han recibido un reconocimiento por su trabajo encomiable, "enhorabuena, sois un ejemplo y un motivo de orgullo para vuestros compañeros y compañeras y para toda la ciudadanía".

El acto ha continuado cuando 112 Cruces al Mérito Policial han sido impuestas a los policías que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado a la Policía Nacional, destacando en cada una de las áreas profesionales donde prestan servicio, siendo todas ellas con distintivo blanco.

De igual manera, se han entregado 16 Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, a personal ajeno a la Policía Nacional, que han colaborado con la Institución para lograr una mayor efectividad en el servicio policial.

La celebración ha incluido un acto en honor a los agentes fallecidos en acto de servicio y ha terminado con un desfile dinámico de medios policiales, en el que han intervenido diferentes vehículos de unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de Andalucía Occidental. Destacando entre ellos, el desfile dinámico de motocicletas, la presencia de una furgoneta Vidoc (Vehiculo Integral de Expedición de Documentación), drones (pertenecientes a la Unidad de Medios Aéreos), representantes de la Unidad Especial de Guías Caninos y un escuadrón de caballería, que venía acompañado de su mascota Sansón.