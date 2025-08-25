Andalucía cierra agosto con temperaturas suaves y posibilidad de chubascos en las sierras nordestes de la comunidad

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha comenzando la última semana de agosto con una "dana que está afectando este lunes a la mitad este de la comunidad", donde se ha generado alguna "precipitación débil acompañada de barro que irá remitiendo a lo largo de esta tarde". Así, durante la semana, "habrá un tiempo estable en general, más fresco de lo normal, con alguna posibilidad de chubascos en las sierras del nordeste andaluz".

En declaraciones a Europa Press, el director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Riesco, ha subrayado que se "espera a su vez una pequeña bajada de temperaturas el jueves en prácticamente toda Andalucía, con valores entre 30 y 33 grados en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada".

Sin embargo, este descenso de temperaturas durará un día, ya que Riesco ha vaticinado que, durante el fin de semana, los termómetros marcaran aproximadamente "34º el viernes, 36º el sábado y 38º el domingo". Igualmente, el director de Aemet en Málaga ha puntualizado que las mínimas estarán "en torno a los 20 grados", con noches que se alejan de ser tropicales.

Por otro lado, Riesco ha destacado que el viento de terral "afectará a algunas zonas del Mediterráneo, en concreto, en Málaga, entre el miércoles y el viernes", acompañado de temperaturas que alcanzarán los 36 grados durante la jornada del miércoles, 33º el jueves y 34º el viernes". De la misma manera, ha detallado que "el levante llegará de nuevo a dichas costas" durante esta semana que cierra agosto.