Andalucía cierra enero con más de 307.800 ocupados en el sector turístico, un 2,9% más que en 2025

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico en Andalucía cerró enero con un total de 307.808 ocupados, un 2,9% más que en el mismo mes de 2025, subida que la convierten en la comunidad autónoma que más incrementa el número de trabajadores en el sector, con 8.648 afiliados más, según los datos publicados por Turespaña. Del total, 247.433 son asalariados y 60.375 autónomos.

En el conjunto del territorio nacional, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 73.022 personas, alcanzando una cifra total de 2,69 millones de trabajadores, según ha señalado la delegación del Gobierno en Andalucía a través de una nota de prensa.

Esto supone un incremento del 2,8% respecto al mismo mes del año anterior. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,7% interanual, el empleo turístico supone el 3,3% del total de afiliados.

La variación de los afiliados ha sido positiva en hostelería, donde se registra un aumento de 43.430 afiliados (16.543 en los servicios de alojamiento y 26.887 en los servicios de comida y bebidas), pero fue negativa en agencias de viajes, que descendió en 10.981 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 40.573 trabajadores.

Además, en el primer mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico aumentó un 3,3% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (-11%) y aumentó en hostelería (2,7%), y dentro de esta, se incrementó un 3,9% en los servicios de alojamiento y un 2,4% en los servicios de comida y bebida.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 18,5% del total de trabajadores afiliados, se incrementó un 0,7%.

En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 2% debido al aumento en los servicios de alojamiento (24,2%) y de comidas y bebidas (0,3%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 29,1% en el número de autónomos.

Por su parte, en enero de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas excepto en Ceuta y Melilla, donde no varía.

En cifras absolutas, el mayor incremento se ha dado en Andalucía (8.648 trabajadores más), seguida de la Comunidad Valenciana (7.825) y Canarias (3.773). En cuanto a valores relativos, en primer lugar, la que más crece es la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, Aragón (4,1%) y Andalucía en tercer lugar (2,9%).