Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este último fin de semana con un total de dos decesos por accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de la región, según ha registrado el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las 15,00 horas del pasado viernes, 3 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo día 5, consultado por Europa Press.

Durante este periodo marcado se han registrado un total de dos accidentes en las carreteras andaluzas, uno en la jornada del viernes y otro en la del sábado.

El primero de ellos ha ocurrido sobre las 20,30 horas de este viernes en Antequera (Málaga), donde un turismo se ha salido de la calzada "con choque con árbol o poste por derecha" en el kilómetro 114,6 de la autovía A-45.

Según el testimonio de los alertantes que llamaron al 112, el coche se salió de la calzada, chocó contra un árbol y salió ardiendo, quedando atrapado en el interior el conductor.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, Policía Local y servicios sanitarios, que no obstante no pudieron hacer nada pro salvar la vida del conductor.

El segundo siniestro mortal ha tenido lugar en Dúrcal (Granada) sobre las 1,20 de la madrugada de este sábado, concretamente en el kilómetro 155,7 de la carretera N-323A a causa de una "salida de calzada con vuelco por derecha" de un turismo.

El teléfono 112 recibió una llamada en la que se alertaba de un vehículo que se había salido de la carretera y había volcado en una vía de servicio. En el aviso se indicaba que había una persona posiblemente herida y atrapada.

La sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los operativos de emergencia han confirmado al 112 que una joven de 28 años, la conductora del vehículo, ha resultado fallecida en este suceso.