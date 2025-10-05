Fallece un motorista tras caerse en la carretera de circunvalación de Jaén

Archivo - Córdoba.-Sucesos.- La mujer apuñalada en Pozoblanco se encuentra ingresada en la UCI con pronóstico reservado - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida en un accidente de moto ocurrido este sábado por la tarde en Jaén, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

En una nota de prensa del 112, la Junta explica que el aviso fue recibido poco antes de las 20,30 horas y en él se alertaba de una caída de una moto en la calle Capitán Aranda Alta, en la carretera de circunvalación.

La sala coordinadora informó de los hechos a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a Protección Civil. Fuentes de la Policía Local han confirmado el fallecimiento del motorista sin que hayan trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso.