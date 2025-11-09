Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Circulación moderada en la autovía del Sur, la A-4, a la altura de Valdemoro, a 9 de abril de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este fin de semana con un fallecido por accidentes de tráfico contabilizados en el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultado por Europa Press; en concreto, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 7 de noviembre, y las 20,00 horas de este domingo, día 9.

Así, durante dicho periodo de tiempo se han registrado un solo siniestro en las carreteras andaluzas, el cual ha tenido lugar este pasado viernes a las 23,50 horas en el kilómetro 2,400 de la autovía A-437, a su paso por la provincia de Córdoba. Según apunta el balance de la DGT, este accidente de tráfico se saldó con un fallecido y un herido leve por "atropello a peatón aislado o en grupo", donde estuvo implicado una motocicleta.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han informado a Europa Press que dicho siniestro consistió en la colisión de un turismo y una motocicleta. El 112 recibió varios avisos por parte de los alertantes quienes afirmaban que había una persona herida " de gravedad". Según indicaron los servicios sanitarios que se trasladaron hasta el lugar de los hechos, se trataban de dos heridos -- dos varones de 21 y 52 años de edad--.

Respecto al fin de semana anterior, la comunidad andaluza registro un total de un total de tres fallecidos por accidentes de tráfico contabilizados en el balance de la DGT.