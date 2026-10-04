Andalucía cierra el fin de semana de octubre sin fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el primer fin de semana de octubre sin ningún fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 2 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo, día 4 de octubre, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

Igualmente, durante el fin de semana pasado, el balance de tráfico arrojaba que tampoco se tenía conocimiento de ningún fallecido en las carreteras interurbanas andaluzas entre el 25 y el 27 de septiembre.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará del 5 al 11 de octubre una campaña especial de vigilancia de las distracciones al volante en la que se controlará especialmente el uso del móvil durante la conducción, debido al riesgo que ello conlleva, además de la pérdida de seis puntos del permiso que lleva aparejada.

La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes mortales de tráfico. En España, la distracción aparece como factor concurrente en un 30% de los accidentes con víctimas mortales. A la campaña se podrán sumar los ayuntamientos que, por medio de sus policías locales, establecerán controles en las vías de sus municipios.

Durante el último operativo de estas características en Andalucía, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron un total de 78.530 vehículos que circulaban por carreteras y realizaron 1.342 controles, en los que fueron denunciados 1.617 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción. Del total, cerca del 50%, es decir, una de cada dos fue por utilizar manualmente el teléfono móvil al volante.