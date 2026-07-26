Andalucía cierra junio con más de 8.900 ocupados en el sector turístico, un 2,5% más que hace un año

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SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el sector turístico en Andalucía, en junio, ascienden a 372.828, lo que supone un incremento del 2,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña. Los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 8.981 trabajadores, en comparación con junio de 2025, según los datos de Turespaña, que ha dado a conocer el Ministerio de Industria y Turismo.

Del total, 309.643 son asalariados y 63.185 autónomos. A nivel nacional, en el mes de junio, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 87.830 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 3 millones de trabajadores, según datos publicados por Turespaña.

Esto supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,8% interanual, el empleo turístico supone el 13,7% del total de afiliados. La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 49.825 afiliados (19.418 en los servicios de alojamiento y 30.407 en los servicios de comidas y bebidas); por otro lado, en agencias de viajes fue negativa y ha registrado un descenso de 1.719 trabajadores.

El Gobierno, no obstante, aclara que es una cifra que no refleja una caída real, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje'.

LOS ASALARIADOS CRECEN UN 3,2 POR CIENTO

En junio, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83,1%) aumentó un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en Agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 1,6%) y aumentó en hostelería (2,8%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,3% en los servicios de alojamiento y un 2,6% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,4% debido al aumento en los servicios de alojamiento (17,5%) y de comidas y bebidas (0,1%).

En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,3% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAE.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en agencias de viajes y operadores turísticos (cayó un 1,6%) y aumentó en hostelería (2,8%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,3% en los servicios de alojamiento y un 2,6% en los servicios de comidas y bebidas.

Por otro lado, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,9% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,8%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,4% debido al aumento en los servicios de alojamiento (17,5%) y de comidas y bebidas (0,1%). En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 4,3% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAE.