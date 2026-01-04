Andalucía cierra el primer fin de semana del año sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Imagen de archivo de las carreteras de entrada y salida a Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el primer fin de semana de 2026 sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 2 de enero, y las 20,00 horas de este domingo, día 4, según recoge la DGT en su balance provisional, enmarcados en la tercera fase de la operación Especial de Tráfico 'Navidad 2025-2026'.

De esta forma, el balance difundido este domingo por la tarde por parte del Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en el citado periodo de tiempo.

En cambio, en el anterior fin de semana, el último del año y en el marco de la segunda fase de la mencionada operación especial, registró un fallecido en las carreteras interurbanas andaluzas, alrededor de las 23,45 horas del viernes, 26 de diciembre, en el kilómetro 232,8 de la carretera A-92, en el término municipal de Santa Fe (Granada), que consistió en la salida de calzada de un turismo "con desplazamiento por la derecha".

En concreto, el siniestro vial se saldó con un fallecido, un joven de 26 años, según detalló Emergencias 112 Andalucía. Este servicio concretó que un turismo se salió de la vía y cayó en un descampado. Hasta el lugar se desplazaron entonces efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico y Parque de Maquinaria. Los servicios sanitarios no pudieron más que certificar el fallecimiento del conductor del turismo.