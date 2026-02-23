Un centenar de actos científicos y sociales celebra 50 años de vida del Hospital Reina Sofía de Córdoba

Presentación de los actos por el 50º aniversario del Hospital Reina Sofía. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha dado a conocer este lunes el programa de actos conmemorativos de su 50º aniversario, que se desarrollará a lo largo de 2026 e incluye un centenar de iniciativas presenciales y digitales de muy diversa índole.

La presentación ha contado con una amplia representación institucional, sanitaria y social y ha concluido con la actuación del cantaor flamenco Tete Pineda, que es paciente del hospital, acompañado a la guitarra por Manuel Jiménez. La conmemoración de este medio siglo se articula en seis grandes bloques temáticos: institucional, científico, cultural, deportivo y saludable, de humanización y social.

Se trata de una programación abierta, concebida para vivirse tanto dentro como fuera del hospital, en distintos espacios de la ciudad de Córdoba. El aniversario se concibe como un proyecto participativo y compartido con la ciudad, orientado a reconocer el trabajo de las generaciones de profesionales que han pasado por el Hospital Reina Sofía.

En su intervención, el delegado del Gobierno andaluz, Adolfo Molina, ha subrayado el papel del Hospital Reina Sofía como "pilar del sistema sanitario público andaluz y símbolo de confianza ciudadana", destacando el lema '50 años cuidando de ti', que vertebra todas las acciones del aniversario. Por su parte, el director gerente del hospital, Francisco Triviño, ha señalado esta efeméride como una oportunidad para "mirar atrás con orgullo y hacia adelante con responsabilidad", recordando la inauguración del hospital el 3 de abril de 1976 y los principales hitos alcanzados a lo largo de estas cinco décadas.

El bloque institucional arranca el 7 de abril con el Acto Institucional Conmemorativo del 50º Aniversario. Dos días después, el logo y la identidad visual del hospital llegarán a miles de hogares a través del cupón conmemorativo de la ONCE. El 16 de abril se celebrará una gala en el Gran Teatro de Córdoba. En las próximas semanas, además, se emitirá un sello conmemorativo de Correos y se realizarán programas de radio en directo desde el hospital.

En mayo se publicará el podcast corporativo 'Medio siglo de hitos y emociones', que recopila testimonios, recuerdos y vivencias de estas cinco décadas. Ya en junio tendrá lugar el encuentro de directores gerentes del Hospital Reina Sofía '50 años de liderazgo'.

El último trimestre del año concentrará, entre otras citas, un almuerzo homenaje a profesionales y un encuentro de Dircom del ámbito sanitario, organizado por Imibic, así como la celebración de una jornada sobre violencia de género. Este bloque se cerrará con la presentación de un libro sobre la historia del hospital y el acto de clausura del aniversario.

El bloque científico pone el foco en uno de los pilares que han definido la trayectoria del complejo sanitario desde sus inicios: investigación, innovación y docencia. Entre las principales citas destaca la Jornada '50 años de compromiso con la ciencia'. En octubre se desarrollará la I Jornada de Investigación para Residentes.

A lo largo de 2026, habrá numerosos encuentros como uno para revisar el avance de los cuidados intensivos en las últimas décadas, otro denominado '50 años cuidando y rehabilitando', y otro titulado 'Ciencia, experiencia y vocación desde hace 50 años'. También se incluyen jornadas de actualización en diversos ámbitos.

A estas iniciativas se añadirá el reto deportivo '50 kilómetros por el cáncer de mama', impulsado por profesionales de los servicios implicados en su abordaje de esta enfermedad, así como un encuentro científico para analizar cómo la investigación ha cambiado el pronóstico del cáncer en las últimas cinco décadas.

Entre los congresos que llevarán el sello del 50º Aniversario figuran el de la Asociación Española de Electrofisiología y Arritmia (RITMO26), el de la Sociedad Española de Inmunología, el de la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición, el de la Sociedad Andaluza de Cirugía Oral y Maxilofacial y un simposio sobre envejecimiento saludable, organizado por Medicina Interna.

BLOQUE CULTURAL

La primera gran cita cultural será el Concierto del 50º Aniversario, que se celebrará en abril en la Catedral de Córdoba. Esta propuesta unirá a la Orquesta de Córdoba y a la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid en un encuentro musical único.

El aniversario se abre también a lenguajes contemporáneos con el I Certamen de Dibujo Urbano Hospital Reina Sofía. El escultor cordobés José Manuel Belmonte será el encargado de diseñar y realizar una escultura conmemorativa del 50º aniversario.

Además, durante el último trimestre del año podrá visitarse la exposición '50 años contigo', compuesta por retratos de pacientes que han protagonizado hitos sanitarios a lo largo de estas cinco décadas. Asimismo, las principales citas culturales de la ciudad incorporarán guiños al 50º aniversario.

BLOQUE DE HUMANIZACIÓN

En este apartado, entre las propuestas dirigidas a la población pediátrica, destaca la presentación de la mascota infantil del hospital, prevista para el mes de abril. Se trata de un robot al que el centro ha dotado de identidad propia bajo el nombre de Doctor Leo, que recorre las habitaciones de niños.

La alimentación como parte del cuidado tendrá también un papel destacado en esta programación. El 3 de abril, coincidiendo con el cumpleaños del hospital, los pacientes ingresados disfrutarán de un menú especial conmemorativo.

DEPORTE

La agenda deportiva arrancará con el saque de honor conmemorativo del 50º Aniversario en el partido Córdoba CF-FC Andorra. Se celebrará una ruta de senderismo saludable y un grupo de pacientes trasplantados y profesionales realizará el Caminito del Rey.

En octubre se celebrará la Carrera por la Salud Mental, la participación del hospital en el XVII Campeonato Español de Ciclismo para Médicos 'Córdoba para andar y pedalear' y el Torneo de Pádel para profesionales. Finalmente, en noviembre tendrá lugar una edición especial del tradicional partido de fútbol de Movember por la salud masculina.

BLOQUE SOCIAL

A lo largo de todo el año se desarrollarán ciclos de charlas saludables y de educación en salud. Bajo esta misma filosofía nace 'Veteranía y salud', un ciclo de charlas promovido por el Club de la Veteranía del hospital.

La Feria de la Salud, organizada junto a asociaciones de pacientes en la plaza nueva del hospital, permitirá visibilizar la labor que desarrollan estas entidades. Se celebrará la gala solidaria '50 años de compromiso' y la XXIV Semana de la Donación estará dedicada de manera especial a esta efeméride.

Entre las iniciativas de carácter más emotivo destaca la puesta en marcha del Teléfono de los recuerdos del Hospital Reina Sofía, un espacio concebido para compartir vivencias, mensajes y recuerdos vinculados a la historia del centro. También habrá un escape room.

COLABORACIONES

En este marco participarán proveedores del hospital vinculados a los ámbitos farmacéutico y tecnológico, entidades del ámbito de los servicios y la energía, y fundaciones de entidades bancarias como Cajasol, Kutxabank, Caja Rural y La Caixa, y empresas con arraigo en Córdoba, entre ellas Silbon o Enresa.

También participan entidades como la CECO, el Conservatorio de Música Músico Ziryab o la Orquesta de Córdoba. ONCE, Correos, el Gran Teatro de Córdoba, el Córdoba CF, el Imibic, colegios profesionales, sociedades científicas, la Filmoteca de Andalucía, el Cabildo de la Catedral y la Diócesis de Córdoba.

El programa conmemorativo cuenta, además, como pilar esencial, con el respaldo institucional del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y la Subdelegación del Gobierno. Esta amplia implicación colectiva refleja un firme compromiso con la sanidad pública y pone de manifiesto el papel del Hospital Reina Sofía como institución clave.