Andalucía cierra el Puente de Agosto con un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Varios coches circulan, con motivo de la operación salida del puente de agosto, en la A5, a 14 de agosto de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha contabilizado un solo fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas durante el puente de Agosto; en concreto, entre las 15,00 horas del pasado viernes, 14 de agosto, y las 20,00 horas de este domingo, día 16 de agosto, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional por la Operación Especial de Tráfico para este festivo, consultado por Europa Press.

El único accidente mortal registrado durante este fin de semana se produjo este pasado viernes, 14 de agosto, sobre las 20,45 horas, en el kilómetro 8,5 de la carretera CA-3200, a su paso por municipio gaditano de Paterna de Rivera.

El mismo consistió en la "salida de calzada con choque - otro tipo de choque" donde había implicado un turismo sin remolque, y que se ha saldado una persona fallecida.