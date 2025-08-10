Andalucía cierra el segundo fin de semana de agosto con dos fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Una gran cantidad de camiones han realizado una marcha lenta por la carretera S-30, como señal de protesta por sus malas condiciones laborales a 17 de marzo del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este segundo fin de semana de agosto con dos fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del día 8 de agosto hasta las 20,00 horas de este domingo, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El primer siniestro mortal ha ocurrido este pasado viernes sobre las 15,30 horas en el kilómetro 19,30 de la carretera A-2003, a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz). El mismo consistió en "la salida de vía con choque" de una motocicleta contra un muro a la altura de la piscina municipal de esta localidad, en La Barca de la Florida, según había detallado en su momento el 112.

En cuanto al segundo accidente mortal registrado este fin de semana, ha tenido lugar este domingo en el municipio sevillano de Dos Hermanas, en el kilómetro 553 de la vía A-4 sobre las 07,30 de la mañana, donde también un motorista --de 67 años de edad-- ha fallecido tras la "salida de calzada con choque - Otro tipo de choque por derecha" de su motocileta.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras ser activados por el centro coordinador de emergencias, y solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.