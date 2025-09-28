Andalucía cierra su segundo fin de semana consecutivo sin fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. A 11 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado, por segunda vez consecutiva, este último fin de semana sin ningún fallecido por accidente de tráfico en las carreteras interurbanas de la región, según ha registrado el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las 15,00 horas del pasado viernes 26 de septiembre y las 20,00 horas de este domingo día 28.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo, al igual que el registro del fin de semana pasado.

En cambio, hace dos semanas, el balance de tráfico arrojaba un total de cuatro accidentes mortales en las carreteras andaluzas, todos ellos registrados en la jornada del domingo, 14 de septiembre. El primero de ellos ocurrió sobre las 03,50 horas de la madrugada en el término municipal de Moguer (Huelva), donde un turismo se ha salido de la calzada "con vuelco por derecha" en le kilómetro 4,8 de la carretera A-494.

A las 3,50 horas, el teléfono 112 atendió una llamada de auxilio que alertaba de la salida de vía de un turismo en la que indicaban que al menos había una persona atrapada. Hasta el lugar se desplazaron, movilizados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar sólo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima mortal, que tuvo que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo siniestrado. Los sanitarios atendieron también a otros dos jóvenes de 22 y 25 años y a otra persona de la que no trascendiron más datos. Fueron evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez.

El segundo siniestro mortal de la jornada tuvo lugar en la localidad gaditana de Puerto Real sobre las 06,50 de la madrugada, concretamente en el kilómetro 662 de la carretera A-4. Ha consistido en el atropello a un peatón "aislado o en grupo". Asimismo, en el municipio de Periana, concretamente en el km 23 de la vía A-356, donde una persona perdió la vida tras la colisión de una motocicleta y un turimo en marcha "con choque por alcance". El accidente se registró alrededor de las 11,45 horas del domingo.

Por último, el cuarto accidente registrado en las carreteras interurbanas andaluzas la semana anterior fue en el km 78 de la vía A-44, a su paso por el término municipal de Iznalloz (Granada). El siniestro se saldó con un fallecido y una mujer herida, según informaba el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 atendió sobre las 13,04 horas la primera de varias llamadas de socorro que alertaban de la salida de vía de un turismo que ha impactado contra unas rocas y ha quedado volcado. Según indicaban los alertantes, en el interior del vehículo había dos personas atrapadas.

Hasta el lugar desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero y equipo médico, de los Bomberos de Iznalloz, de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de mantenimiento de la vía. Los Bomberos rescataron del interior del vehículo siniestrado a la copiloto y al piloto, este último fallecido.