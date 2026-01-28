Reubican a cinco personas mayores de la residencia de Alcorcón por goteras en el techo

Goteras en la residencia de Alcorcón. - ASOCIACIÓN 7291 VERDAD Y JUSTICIA

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas mayores de la residencia pública de Alcorcón han sido reubicadas a otros centros este miércoles por goteras en el techo debido al temporal que está afectando a la Comunidad de Madrid, han informado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press.

Ha sido la asociación 7291 Verdad y Justicia la que ha alertado en un comunicado sobre la situación de este centro de mayores, que ha registrado "goteras y caídas de techo" por las últimas lluvias, lo que ha obligado a hacer traslados a cinco usuarios.

Desde la Consejería han señalado que recientemente se han acometido obras de reforma en la residencia, pero la impermeabilización del tejado "no ha quedado correctamente sellada", por lo que exigirán a la empresa que acometa la reparación de manera inmediata.

Por otro lado, la asociación ha lamentado la situación de la residencia de Alcorcón que "se agrava" cuando "solo hay tres técnicos en cuidados auxiliares de Enfermería (TCAES) para atender a 38 personas". Ha vuelto a cargar contra la transferencia de 61 millones de las residencias a la sanidad privada.

El Gobierno regional ha respondido que los usuarios de la residencia pública están "correctamente atendidos por los profesionales del centro, que tiene ratios muy por encima de los que marca la normativa". Actualmente, viven en ella 195 personas mayores y están siendo atendidos por 23 TCAES en el turno de mañana. "En este centro no hay problemas de personal", ha zanjado.