Andalucía cifra en un 1,2% el seguimiento docente y servicios a más del 60% en transportes por carretera

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha cifrado en un 1,2% el seguimiento del profesorado de la huelga de este miércoles, porcentaje que en el caso del personal no docente baja hasta un 0,3%. En el caso de los transportes públicos por carretera, el seguimiento está por encima del 60%, que son los servicios mínimos fijados.

Son los datos facilitados por la Administración andaluza a los medios de comunicación con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos para exigir salarios dignos, acceso a una vivienda y servicios públicos "robustos".

La Junta ha afirmado que tanto los colegios como institutos y centros de salud y hospitales han abierto "con normalidad". En el caso de los colegios, según las cifras de la Administración, el 98,8% de los 108.827 docentes de Andalucía "han asistido a su puesto de trabajo". En el caso del personal no docente, el seguimiento ha sido de un 0,3%.

En el caso de los transportes públicos, los metros de Sevilla y Málaga están funcionando "al 100%"; en Granada, al 60%; y los en transportes por carretera, el servicios "está muy por encima de los servicios mínimos, del 60%". De hecho, la Junta ha destacado que en el caso de la provincia de Málaga, el servicio de transporte por carretera funciona "al 90%".

"Los museos, archivos y bibliotecas y monumentos han abierto con normalidad, con un único incidente en la Alhambra, donde un grupo en actitud violenta ha intentado impedir el acceso de los trabajadores". La Policía Nacional ha detenido a dos personas.

La Administración autonómica ha dado también datos de la incidencia de la huelga en las estaciones de ITV, donde se funciona con normalidad en 64 de las 71 que hay en Andalucía. "Excepcionalmente, los usuarios podrán encontrar retrasos o cancelaciones, con avisos de replanificación por SMS en las estaciones del litoral de Cádiz".