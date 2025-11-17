Andalucía se coloca a la cabeza de los feminicios en España, según el informe anual de CCOO sobre violencia machista

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de la Mujer, Yolanda Carrasco, en la presentación del informe anual que el sindicato elabora desde 2011 sobre la violencia machista en Andalucía con motivo del 25N. - CCOO-A

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria de la Mujer, Yolanda Carrasco, han presentado este lunes el informe anual que el sindicato elabora desde 2011 sobre la violencia machista en Andalucía con motivo del 25N, un documento que ha confirmado "la dimensión estructural de la violencia que sufren las mujeres" en Andalucía.

Según ha detallado el sindicato en una nota, los datos recogidos en dicho informe han situado a Andalucía a la cabeza de los feminicidios en España, puesto que, hasta octubre de 2024, se han contabilizado diez mujeres asesinadas y la comunidad acumula desde 2003 el mayor número absoluto de víctimas mortales del país.

Tal y como ha informado CCOO-A, las cifras "son incompatibles con cualquier sociedad que aspire a garantizar los derechos humanos", ha criticado Carrasco. Por su parte, la secretaria general de CCOO-A ha indicado que en Andalucía no hay "una política estructural de lucha contra la violencia machista" y ha señalado que dependen "casi exclusivamente" de los fondos estatales.

Al hilo, López ha considerado que las políticas "se sostienen con el Pacto de Estado y aun así el Gobierno andaluz es incapaz de ejecutarlos", y ha agregado que "sólo el 44% del presupuesto autonómico destinado a violencia de género se ejecutó en el último ejercicio".

Por otro lado, ha insistido en que las políticas públicas contra la violencia machista en la comunidad "están sufriendo como consecuencia del deterioro de los servicios públicos", y ha añadido como ejemplos "la externalización de servicios del Instituto Andaluz de la Mujer, la falta de refuerzo de los centros municipales de información a la mujer y la falta de plantillas en las unidades provinciales de violencia de género", o el servicio 900, que atiende a 3.724 usuarias "con tan solo quince trabajadoras".

Además, López ha recriminado la ausencia de "formación obligatoria" en perspectiva de género para la plantilla pública y ha apuntado que ven "como el Gobierno andaluz rebaja impuestos a las rentas más altas" mientras recorta servicios públicos fundamentales para estas mujeres". En total, ha afirmado que "son más de 2.000 millones perdidos en las siete rebajas fiscales".

En relación, la dirigente sindical ha reclamado "políticas públicas sólidas" en empleo, vivienda y cuidados, además de exigir el refuerzo de programas específicos de salud dirigidos a mujeres, y ha señalado que "necesitamos más servicios como los de postparto, menopausia y cribados, que actualmente son claramente insuficientes"

Por su parte, Carrasco ha explicado que el informe ha recogido datos que han permitido desmontar los habituales bulos que se lanzan en redes, y ha apuntado al respecto que "el 76,4% de las víctimas eran españolas y ocho de cada diez agresores también", siendo el perfil mayoritario "el de una mujer española de entre 31 y 60 años que convivía con su agresor y no había denunciado", motivo por el que ha considerado que "la violencia machista no es una cuestión de nacionalidad; es un problema de desigualdad estructural y de poder".

A este escenario se suma el impacto sobre la infancia, sobre la cual tres de los nueve asesinatos de menores registrados este año en España han tenido lugar en Andalucía, y en los últimos doce años "casi un centenar de niños han quedado huérfanos". En cuanto a las denuncias, Carrasco ha apostillado que, pese a superar las 40.000 denuncias anuales, el sistema "continúa fallando", puesto que "una de cada cuatro órdenes de protección se deniega en Andalucía y cuando a una mujer que denuncia se le deniega la orden de protección, se la deja en la boca del lobo".

Por otro lado, se ha referido al crecimiento de violencias relacionadas con la trata o la explotación sexual. En 2023 se registraron 9.026 anuncios vinculados a prostitución y se estima que más de 16.600 mujeres están en situación de explotación sexual. En este sentido, Carrasco ha insistido en el compromiso de CCOO con la abolición de la prostitución, y el informe presentado por el sindicato ha aportado datos que han demostrado que "la violencia machista también atraviesa el ámbito laboral".

Según datos de Eurosat recogidos por el sindicato, el 28% de las mujeres ha afirmado haber sufrido acoso en el trabajo, pero solo 1.312 empresas andaluzas cuentan con los protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo. Y además, en este sentido, el Gobierno andaluz se ha marcado en sus presupuestos "llegar a 200 empresas", una cifra que, según López es "ridícula" en una comunidad "con más de 500.000 unidades productivas".

Bajo este contexto, la mayoría de los recursos laborales destinados a víctimas permanecen "sin uso" y se desploman las contrataciones bonificadas, los contratos de sustitución y las ayudas al cambio de residencia. Al respecto, la secretaria general ha lamentado que "muchas mujeres pierden su empleo para evitar denunciar al agresor y las empresas siguen 'missing' en la lucha contra la violencia machista".

Por ello, desde CCOO-A se ha exigido al empresariado la implantación "inmediata y efectiva" de los protocolos de acoso, el cumplimiento estricto de los planes de igualdad, el acompañamiento real a las víctimas y la puesta en marcha de acciones formativas y de sensibilización para la plantilla. Sobre la violencia machista, la secretaria de la Mujer ha declarado que "es momento de reconocerla y actuar frente a ella", y ha reclamado que "necesitamos poder salir a la calle sin miedo pero también trabajar en espacios seguros donde se respeten los derechos, la dignidad y los cuerpos".

Para finalizar, la secretaria de la Mujer de CCOO ha concretado que el sindicato mantiene su Servicio de Defensa Legal de la Mujer, un servicio gratuito de asesoramiento que está a disposición de las mujeres que puedan necesitarlo. De esta forma, el sindicato ha anunciado su participación en todas las movilizaciones y actos previstos para el 25N, y ha asegurado que "no nos vamos a rendir".