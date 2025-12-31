Andalucía, la comunidad con el mayor número mujeres asesinadas por violencia de género en 2025

Vehículo estacionado Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL SORIA

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado catorce mujeres asesinadas por violencia de género en 2025. De este modo, se ha convertido en "la comunidad con el mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género en este año".

Según datos del Ministerio de Igualdad recogidos por Europa Press, el último caso por violencia de género en la comunidad ocurrió en diciembre en el municipio sevillano de El Viso del Alcor.

En esta línea, los meses con mayor número de este tipo de sucesos han sido junio y noviembre, con tres casos cada uno.

De este modo, 2025 ha sumado cuatro casos más de mujeres asesinadas por violencia de genéro respecto a 2024, que registró diez casos. Sin embargo, 2023 registró dieciséis casos en total.

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga), esta undécima en Moguer (Huelva), la decimosegunda en Campillos (Málaga) y decimotercera en Rincón de la Victoria (Málaga), y esta decimocuarta en el Viso del Alcor (Sevilla).

Por último, según los datos, las comunidades que le siguen a Andalucía son Cataluña, con cinco; Madrid y Comunidad Valenciana, con cuatro; Extremadura, con tres; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con dos; Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno.