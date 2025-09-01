Andalucía confirma su previsión de superar los 9.000 millones de euros de ingresos por flujos turísticos

MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha confirmado la previsión de que el verano se cierre en septiembre con la previsión de superar los 9.000 millones de euros de ingresos por la llegada de turistas, la cual se prevé cumpla también con el crecimiento de un dos por ciento calculado a priori.

Bernal ha hecho este balance a preguntas de los periodistas en Motril, en una visita con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la alcaldesa de esta ciudad de la Costa Tropical, Luisa García Chamorro, a la Senda Litoral.

Son previsiones para el conjunto de los meses de julio, agosto y septiembre si bien en Andalucía "tenemos la suerte de que no es un verano de tres meses, sino que casi ya empezamos en el mes de abril y terminamos en el mes de noviembre" gracias a una "climatología benigna" y también "a estas infraestructuras que somos capaces de ir desarrollando para que al final el producto turístico" sea disfrutado por residentes y visitantes todo el año.

Ha precisado en esta misma línea que el mes de septiembre, "que siempre ha dado excelentes resultados, está por cuantificar" si bien ha adelantado que "se van a cumplir nuestras previsiones en torno al dos por ciento de crecimiento en cuanto al número de turistas que se van a producir en estos tres meses de verano" y "unos ingresos que estarán superando ligeramente los 9.000 millones de euros".

"Lo más importante yo lo dirigiría al número de contratos, al número de personas que están trabajando en el sector turístico en este momento, con más de 500.000 contratos de trabajo que genera la industria turística en este verano", ha añadido Bernal en referencia a unos resultados que ha calificado de "excelentes".

Los turistas llegan "moderadamente en el número creciente, pero sin agotar nuestra capacidad acogida, y yo creo que eso es un elemento muy interesante" pues son "estancias mucho mayores" porque "les estamos ofreciendo realmente argumentos y otros productos y servicios que ellos están valorando para permanecer".