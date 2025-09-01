La llegada de turistas internacionales a Andalucía crece un 5,5% en julio con más de 2.000 millones de gasto

Archivo - Bañistas y turistas disfrutan de un día en la playa de La Malagueta, a 05 de agosto 2021 en Málaga (Andalucía) - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibió un total de 1.540.778 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un aumento del 5,53% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.183,27 millones, un 7,7% más, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como retrata los datos consultados por Europa Press, se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 191 euros en julio, un 12,32% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,42 día en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.417 euros, un 2,07% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 8.330.276 turistas han visitado Andalucía (+7,89%) y han dejado un gasto en la región de 11.328,12 millones de euros (+10,2%).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares con el 23,28% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (21,34%) y Andalucía (13,98%).