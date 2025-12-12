Andalucía contabiliza casi 156.000 consultas y 3.234 operaciones suspendidas tras tres días de huelga de médicos

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios antes de presidir la reunión del Consejo Rector de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). A 12 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El consejero - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres primeros días de la huelga de médicos que se ha convocado a nivel estatal esta semana en protesta por el Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad ha provocado en Andalucía la suspensión de "155.831 consultas, 3.234 intervenciones quirúrgicas, 14.706 pruebas diagnósticas y un total de 76.386 consultas externas".

Son datos que ha detallado este viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios en el Palacio de San Telmo de Sevilla antes de presidir la reunión del Consejo Rector de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y donde ha tachado de "insostenible" esta situación y ha criticado la "irresponsabilidad" que, a su juicio, está mostrando la ministra de Sanidad, Mónica García, en este asunto.

En esa línea, ha aseverado que "la irresponsabilidad de la ministra no tiene precedente", y ha criticado que, este pasado jueves, "después de decir que ya no tenía competencia", citó "a los sindicatos a una reunión de negociación", pero ella no apareció, según ha censurado el consejero, quien ha llegado a la conclusión de que Mónica García "está interesada en que la huelga siga, porque quien tiene que resolver la huelga es ella, es el Gobierno de (Pedro) Sánchez, pero quien sufre las consecuencias de la huelga son los andaluces, y las comunidades autónomas del resto de España", ha puesto de relieve.

En esa línea, Antonio Sanz ha considerado que, después de lo sucedido este jueves con la reunión convocada con los sindicatos, "se ratifica" lo que él "ya advertía" acerca de que "la ministra no tiene ningún interés en resolver problemas a pesar de que los andaluces o los españoles estemos sufriendo las consecuencias de la pérdida de consultas" y "de operaciones".

Dicho esto, el consejero ha instado a la ministra "a sentarse de una vez, a asumir su responsabilidad" y a "retirar el borrador de Estatuto Marco" presentado, al tiempo que ha subrayado que "desde Andalucía apoyamos a los profesionales sanitarios en sus reivindicaciones", desde la premisa de que "está en juego el futuro de los profesionales sanitarios, y la competencia es de hasta cinco ministerios" que "tienen que intervenir en esta negociación", ha agregado.

También ha señalado que "la irresponsabilidad de la ministra está provocando uno de los mayores conflictos históricos en la sanidad pública en España, y no se puede actuar" con la "frivolidad" con la que, en opinión de Antonio Sanz, se está comportando Mónica García, quien, según ha agregado, "sólo está dedicada a la bronca y a la confrontación, y no a resolver los problemas de la sanidad pública en España".

El consejero ha concluido insistiendo en instar a la ministra "a resolver esta situación que estamos pagando los andaluces como consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez y de la actual ministra de Sanidad", así como subrayando que, "desde Andalucía, respaldamos a los profesionales sanitarios, pero también tenemos que advertir" de las "consecuencias" de la huelga por "la actitud que está teniendo" Mónica García, que "desde luego no es tolerable, no es aceptable y es una verdadera irresponsabilidad", según ha sentenciado Antonio Sanz para finalizar.