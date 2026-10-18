Andalucía contabiliza dos fallecidos en accidentes en sus carreteras interurbanas durante el fin de semana

Archivo - Una gran cantidad de camiones han realizado una marcha lenta por la carretera S-30, como señal de protesta por sus malas condiciones laborales a 17 de marzo del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado dos fallecimientos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante este fin de semana; en concreto, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, 16 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo, día 18, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultado por Europa Press.

El primero de los sucesos se produjo a las 23,40 horas del pasado viernes, 16 de octubre, en el kilómetro 2,480 de la HU-4200, a la altura de Almonte (Huelva), en una vía conocida como Cabezudo, y se saldó con una persona fallecida por una salida de vía con vuelco de un turismo.

Según informó el 112 en una nota, al lugar del siniestro acudieron efectivos de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes de los servicios sanitarios, la víctima se trataba de un hombre de 62 años.

El segundo siniestro mortal de tráfico contabilizado por la DGT se registró a las 4,53 de esta madrugada horas, en el kilómetro 6,5 de un camino vecinal en el municipio de Arquillos (Jaén) y se saldó con una persona fallecida por atropello a animal suelto con una motocicleta.

Según informó el 112 en una nota, el siniestro mortal se produjo en el Camino de las Pedralejas, cuando un amigo de la víctima ha alertado al centro de coordinación del suceso en el paraje Porrosillo. Al lugar han acudido para asistir al afectado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado la defunción tras practicarle sin éxito las maniobras de reanimación cardiopulmonar.