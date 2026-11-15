Andalucía contabiliza dos fallecidos en las carreteras interurbanas durante el fin de semana

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado dos fallecidos en los accidentes de tráfico contabilizados en las carreteras interurbanas de la comunidad durante el fin de semana, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes 13 y las 20,00 horas de este domingo 15, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El primer mortal siniestro tuvo lugar este viernes sobre las 17,30 horas en el kilómetro 55 de la A-44, a su paso por Pegalajar (Jaén), tras registrarse una salida de vía con despeñamiento. Según han detallado el Ayuntamiento de Jaén y el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, la sala coordinadora recibió un aviso en torno a las 17,30 horas en el que se alertaba de que un vehículo pesado había caído desde un puente y había quedado volcado.

Una vez en el lugar, los bomberos han comprobado que el camión no transportaba carga y han procedido al rescate de la persona que se encontraba atrapada en el interior de la cabina, cuyo fallecimiento de un hombre de 50 años solo se ha podido confirmar.

El segundo deceso se produjo en un camino vecinal del municipio cordobés de Pozoblanco, en el kilómetro 4,9, a las 10,35 horas, por una colisión entre una bicicleta y un turismo.