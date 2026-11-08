Andalucía contabiliza dos fallecidos y seis heridos en las carreteras interurbanas durante el fin de semana

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga, en imagen de archivo.- Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado dos fallecidos y seis heridos en los accidentes de tráfico contabilizados en las carreteras interurbanas de la comunidad durante el fin de semana, en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del viernes y las 20,00 horas de este domingo, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El primer mortal siniestro tuvo lugar este sábado sobre las 9,10 horas en el kilómetro 1.076 de la autovía A-7, a su paso por Estepona (Málaga), tras registrarse una colisión frontal entre dos vehículos. Como consecuencia del impacto, una persona falleció al quedar atrapada en el interior de uno de los turismos, siendo necesaria la intervención de los Bomberos para su rescate. Asimismo, cuatro varones de entre 22 y 51 años sufrieron heridas de diversa consideración, según informó el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Junta.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos y recursos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó dos equipos médicos, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El segundo deceso se produjo en Aldeire (Granada), cuando un hombre de 52 años falleció tras salirse de la vía la furgoneta en la que viajaba.

El teléfono 1-1-2 gestionó un aviso a las 23,25 horas por una salida de vía de una furgoneta en el kilómetro 1 de la carretera GR-5201 que comunica Aldeire con La Calahorra y quedar volcada.

Rápidamente, la sala coordinadora dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los operativos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 112 que el varón, de 52 años de edad, ha fallecido cuando era trasladado por los sanitarios a un centro hospitalario.