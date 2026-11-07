Un fallecido y varios heridos en una colisión frontal entre dos turismos en la A-7 por Estepona (Málaga)

Archivo - Un helicoptero sanitario antes de despegar para una emergencia. - 112 ANDALUCÍA

ESTEPONA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS) Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas en un accidente de tráfico mortal registrado en la autovía A-7 en Estepona (Málaga).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente ha tenido lugar sobre las 9,10 horas, cuando se recibieron el primero de varios avisos que alertaban de una colisión frontal en la autovía, en el kilómetro 1.076, con varias personas heridas y algunas de ellas atrapadas.

En ese momento, se activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio Provincial y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que desplazó a la zona dos equipos médicos, una uvi móvil y un helicóptero medicalizado.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una persona, que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos y tuvo que ser rescatada por los Bomberos. Además, los sanitarios han confirmado la atención a cuatro personas en este suceso, en suma, cuatro hombres con edades comprendidas entre los 22 y 51 años. Todos han sido evacuados al Hospital Costa del Sol.