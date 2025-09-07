Andalucía contabiliza en torno a 700 llamadas a su teléfono de violencia intrafamiliar en casi año y medio desde 2023

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, presenta balance de las comisiones contra la violencia de género y una campaña contra la LGTBIfobia en el deporte en el Parlamento de Andalucía. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha contabilizado un total de 697 llamadas al teléfono de violencia intrafamiliar de Andalucía en el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2023 y el pasado mes de febrero de este año 2025.

Así se desprende de una respuesta, consultada por Europa Press, de la consejera del ramo, Loles López, a una pregunta escrita registrada por el grupo parlamentario Por Andalucía --a través de su portavoz, Inma Nieto (IU), y de la portavoz adjunta, Alejandra Durán (Podemos)-- relativa a los datos del teléfono andaluz de violencia intrafamiliar.

La Junta de Andalucía, de la mano de la por entonces consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, anunció en octubre de 2020 la puesta en marcha del Teléfono 900 300 003 para la atención e información sobre la violencia intrafamiliar, dando así cumplimiento a uno de los puntos acordados en 2019 por el Gobierno andaluz con Vox para que esta formación apoyase los primeros Presupuestos elaborados por la entonces coalición de PP-A y Ciudadanos (CS) que conformaba el Ejecutivo autonómico.

Las citadas parlamentarias de Por Andalucía preguntaban a la Junta en esta cuestión respondida por la consejera Loles López "cuántas llamadas" ha recibido dicho teléfono "desde julio de 2023" y en los años 2024 y 2025, desglosados los datos "por mes y día".

La consejera de Inclusión Social responde a ese requerimiento de las diputadas del grupo de IU y Podemos aportando en su contestación unas tablas donde se detallan las llamadas recibidas, por día, desde septiembre de 2023 al 27 de febrero de 2025.

En ese desglose se aprecia que la mayor cantidad de llamadas registradas en un mismo día en el periodo de tiempo analizado se dio el 28 de septiembre de 2023, con un total de 12. Es la única jornada de las analizadas en la que la cifra de llamadas superó la decena, ya que en el resto de los casos el dato es inferior a diez, y en hasta 79 días sólo se contabilizó una llamada por jornada.

Las diputadas de Por Andalucía también preguntaban a la Junta cuántas de las llamadas registradas en dicho periodo de tiempo "se han atendido de manera directa y cuántas se han derivado a otros servicios ya existentes", y al respecto Loles López aclara que, en total, 267 llamadas fueron atendidas de manera directa y 430 fueron derivadas a otros servicios.

En el periodo de tiempo del año 2023 analizado fueron 85 las llamadas atendidas de manera directa por el teléfono de violencia intrafamiliar y 261 las derivadas a otros servicios, mientras que en 2024 fueron más las atendidas de manera directa --un total de 172-- que las derivadas --que se quedaron en 122--, y en los meses de 2025 que se recogen en esta respuesta fueron diez las llamadas atendidas de manera directa y 47 las derivadas.

En concreto, la titular andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad detalla en su respuesta que se han derivado llamadas "principalmente al Teléfono de la Infancia, Teléfono del Mayor y Teléfono SAVA".

Finalmente, a la pregunta de "cuál ha sido el gasto público invertido en el servicio de violencia intrafamiliar en los años indicados", Loles López responde que "no es posible desglosar el gasto asignado a este servicio, ya que el presupuesto ejecutado corresponde a la gestión de los servicios telefónicos de atención social".