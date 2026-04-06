Andalucía contabiliza tres fallecidos en accidente en carreteras interurbanas en la segunda fase de la Semana Santa

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. (Foto de archivo) - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado tres fallecidos en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas y autovías durante la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa 2026, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondiente al periodo comprendido entre las 15,00 horas del miércoles 1 de abril y las 20,00 horas de este lunes 6, consultado por Europa Press.

El primer siniestro mortal se produjo el jueves 2 de abril, a las 21,45 horas, en el kilómetro 4,65 de la A-8325, a la altura de Casariche (Málaga), tras una colisión frontal en la que falleció una persona y otras tres resultaron heridas graves.

Los otros dos accidentes mortales han tenido lugar este lunes. El primero, a las 10,00 horas, por el atropello de un peatón en el kilómetro 1.027,8 de la A-7, en la localidad malagueña de Mijas.

El segundo se ha registrado también en la misma jornada a las 15,20 horas en la A-4, a su paso por Guarromán, donde una mujer ha fallecido tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaba.