Sanz destaca la experiencia piloto que ya se generaliza para mejorar la dispensación de tratamientos crónicos

Antonio Sanz, ante una de las farmacias de Cabra (Córdoba) donde se ha llevado a cabo la experiencia piloto para mejorar la dispensación de tratamientos crónicos. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CABRA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este lunes el buen resultado de la experiencia piloto desarrollada en Cabra (Córdoba) para mejorar la dispensación de tratamientos a pacientes crónicos, mediante su renovación automática, bajo control facultativo, en coordinación con las farmacias y con el consentimiento de los pacientes, y que, desde ahora, se implantará en toda Andalucía.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas en una farmacia egabrense donde se ha venido aplicando desde el pasado febrero el nuevo sistema, impulsado por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos y la Consejería de Sanidad, Sanz ha afirmado que "esta experiencia, que hasta ahora era piloto, desde hoy se convierte" en "una mejora de la atención sanitaria a los ciudadanos".

Este proyecto, según ha explicado, "permite que los profesionales de farmacia, como es el caso de esta Farmacia Morales Quesada de Cabra, comuniquen directamente con los médicos del Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de un adaptado sistema integrado en la receta electrónica. Por tanto, es una vía de comunicación directa entre el profesional que prescribe y el farmacéutico".

El consejero ha añadido que, tras "esa experiencia piloto, iniciada en febrero", este lunes se ha podido comprobar su funcionamiento, con la cooperación de un paciente egabrense al que le expiraba el tratamiento crónico que tiene prescrito, y que ha podido "renovar" en su farmacia mediante el nuevo sistema, sin necesidad de pedir cita para ello a su médico de Familia.

De esta forma, según ha señalado Sanz, "desde hoy todos los farmacéuticos pueden solicitar, por supuesto con el consentimiento previo del paciente, la renovación de tratamientos de larga duración en comunicación directa con los médicos que, lógicamente, los prescriben y son los encargados del tratamiento" en cada caso.

De este modo, "se da un paso muy importante, porque los pacientes con estas características no tienen que acudir a su centro de salud únicamente para renovar una medicación que es habitual y que, desde el punto de vista de su cronicidad, se convierte en un mero trámite prácticamente administrativo, pero que requería antes el tener que ir al centro de salud" y pedir cita para ello.

Sanz ha indicado que "lo que ocurre desde hoy es que cuando" un paciente "esté a punto de terminar su último envase" del medicamento que precisa para su tratamiento crónico, "el farmacéutico le informará de que existe esta opción y, si le autoriza el paciente, inicia el periodo de renovación directa desde la receta electrónica, en comunicación con el médico, que siempre es el que toma la decisión en esta materia tras el pilotaje" puesto en marcha en Cabra y que ahora "van a poder hacer todos los farmacéuticos de Andalucía, para beneficio de todos los pacientes del Sistema Público de Salud".

Así, mediante el nuevo sistema, según ha detallado el consejero de Sanidad, "el farmacéutico inicia la solicitud desde la receta electrónica, siempre con el consentimiento del paciente, y el médico de Atención Primaria revisa y valida el tratamiento en un máximo de diez días", y "desde la farmacia, con esto, se va a poder dar una atención más cómoda para el paciente", pues "se evitan trámites innecesarios", a la vez que "se reduce presión asistencial también en los propios centros de salud".

Esto, según ha destacado Sanz, "va a permitir que los médicos puedan volcarse también en atender" otras necesidades sanitarias de sus pacientes y, "al final, todo el mundo gana y todo el mundo mejora", aclarando el consejero que "si el médico considera necesaria alguna prueba adicional, pues ya entonces se procedería a desarrollar lo que sería una actualización de analítica o ajustar la medicación, y se contactará con el paciente para trasladarle, en este caso, la decisión del profesional médico".

A juicio de Sanz, "esta comunicación entre profesionales sanitarios es fundamental para avanzar en la mejor atención sanitaria a los ciudadanos", y por eso hay que "aplaudir que en este caso la cooperación entre profesionales sanitarios lleve a estos beneficios importantes para los ciudadanos", gracias a "una comunicación directa para un uso seguro y racional del medicamento también", siendo ese "otro de los objetivos, porque además con esto se refuerza la calidad asistencial y la seguridad del paciente".

Por último, el consejero de Sanidad ha subrayado que "esto se une a otro paso importante" dado "hace muy pocos días, que es la tarjeta sanitaria virtual, que se puede utilizar desde el teléfono móvil, en el que se descarga e instala "a través de Salud Andalucía o de la Carpeta Ciudadana", siendo ya cerca de "140.000 andaluces los que se han descargado en muy pocos días la tarjeta sanitaria" virtual, y ya son "más de 50.000 ciudadanos" los que "han sacado sus medicamentos utilizando" esta nueva tarjeta sanitaria virtual.